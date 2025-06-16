УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7289 відвідувачів онлайн
Новини Втрати України
4 153 8

На війні загинув український митець Михайло Климченко

Загинув Михайло Климченко

У бою за Україну загинув український митець, член Національної спілки художників України Михайло Климченко.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомили в університеті імені Карпенка-Карого.

Зазначається, що Михайло отримав смертельні поранення на передовій. Йому було 49 років.

Михайло Климченко був відомим майстром монументально-декоративного мистецтва: створював мозаїки та вітражі для храмів і приватних будинків. Його роботи можна побачити у Києві, Харкові, на Черкащині та Сумщині.

Серед них — мозаїка "Архістратиг Михаїл" у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Путивлі, триптих "Святий Іоанн Предтеча на Йордані" у Харкові, вітражі із зображеннями Миколи Чудотворця, святих Кирила і Мефодія, великомучеників Феодора Стратилата та Феодора Тірона.

Климченко був членом Національної спілки художників України з 2006 року, а у 2009-му став переможцем міжнародного конкурсу художніх виробів зі скла "ВітроПрофі".

У 1990-х роках працював художником у Національному театрі російської драми імені Лесі Українки. Останні роки присвятив творчій роботі.

В університеті висловили щирі співчуття родині митця, його друзям, колегам і всім, хто його знав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На війні загинув український актор та військовий Юрій Феліпенко

Автор: 

мистецтво (140) художник (71) втрати (4575)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.06.2025 08:30 Відповісти
Як шкода. Скільки чудових людей втрачає Україна.
Слава герою!
показати весь коментар
16.06.2025 08:39 Відповісти
😥
показати весь коментар
16.06.2025 08:42 Відповісти
На жаль Україна втрачає кращих ,в той час як у ворога біосміття. Вічна память.
показати весь коментар
16.06.2025 08:45 Відповісти
95 шапітолій бронює товстунів у чорних сарафанах замість митців - пріоритети zeвлади(
показати весь коментар
16.06.2025 09:33 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показати весь коментар
16.06.2025 10:22 Відповісти
Чому не пишуть, загинув тракторист чи сантехнік???. Чи в нас воюють тільки актори і футболісти?
показати весь коментар
16.06.2025 10:41 Відповісти
в корні неправильно поставлене питання: чого не пишуть про буржуазну верхівку......у радянської верхівки під час 1941-1945 років діти воювали на війні, зокрема обидва сини Сталіна були на фронті, один з них в полон попав і в концтаборі загинув, загинув син на фронті Мікояна, Хрущова....а в нас з 2014 жодного 200-го з буржуазної верхівки, все діти робітників, селян гинуть та інтелегенції...
показати весь коментар
16.06.2025 11:13 Відповісти
 
 