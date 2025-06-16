На війні загинув український митець Михайло Климченко

У бою за Україну загинув український митець, член Національної спілки художників України Михайло Климченко.

про це повідомили в університеті імені Карпенка-Карого.

Зазначається, що Михайло отримав смертельні поранення на передовій. Йому було 49 років.

Михайло Климченко був відомим майстром монументально-декоративного мистецтва: створював мозаїки та вітражі для храмів і приватних будинків. Його роботи можна побачити у Києві, Харкові, на Черкащині та Сумщині.

Серед них — мозаїка "Архістратиг Михаїл" у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Путивлі, триптих "Святий Іоанн Предтеча на Йордані" у Харкові, вітражі із зображеннями Миколи Чудотворця, святих Кирила і Мефодія, великомучеників Феодора Стратилата та Феодора Тірона.

Климченко був членом Національної спілки художників України з 2006 року, а у 2009-му став переможцем міжнародного конкурсу художніх виробів зі скла "ВітроПрофі".

У 1990-х роках працював художником у Національному театрі російської драми імені Лесі Українки. Останні роки присвятив творчій роботі.

В університеті висловили щирі співчуття родині митця, його друзям, колегам і всім, хто його знав.

