На фронте зафиксировано 99 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 18 августа общее количество боевых столкновений на фронте составляет 99.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Заречье Черниговской области; Бобылевка, Заречное Сумской области. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Полюшкино и Карабаны Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 95 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Амбарное. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются две атаки российских оккупантов. Сегодня враг проводил шесть наступательных действий в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки и Загрызово.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила 10 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Дробышево, Ямполь. Сейчас продолжаются шесть боестолкновений.

На Сиверском направлении с начала суток противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Серебрянка, Григорьевка и Выемка.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили одну вражескую атаку в районе Часова Яра.

На Торецком направлении наши защитники успешно отбили две вражеские попытки вклиниться в нашу оборону в районах Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 39 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоэкономичное, Красный Лиман, Проминь, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в сторону населенного пункта Балаган. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 34 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения продолжаются в настоящее время. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Новопавловка, Грушевское, Филия, Зирка, Вольное Поле, Малиевка и в сторону Камышевахи.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника вблизи Каменского и Новоандреевки, кроме того враг нанес авиаудары по населенному пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении произошло пять боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в район острова Белогрудый. Авиационному удару подвергся Антоновский мост.