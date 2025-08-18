РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10766 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Зеленского
2 726 21

Трамп анонсировал разговор с Путиным после встречи с Зеленским

трамп, зеленский, путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами он проведет телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Проведу разговор с Путиным после сегодняшних встреч. Он ожидает моего звонка", - сказал Трамп.

Также Трамп выразил надежду, что после этого состоится трехсторонний диалог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп стремится достичь сразу мирного соглашения между Украиной и РФ, а не прекращения огня

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) путин владимир (31996) Трамп Дональд (6393)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
поспішае на доклад до куратора
показать весь комментарий
18.08.2025 21:00 Ответить
+7
показать весь комментарий
18.08.2025 21:12 Ответить
+7
показать весь комментарий
18.08.2025 21:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас на районі не звонят,а звОнят
показать весь комментарий
18.08.2025 21:00 Ответить
поспішае на доклад до куратора
показать весь комментарий
18.08.2025 21:00 Ответить
А як же. Юстас має невідкладно звітувати перед Алєксом.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:01 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2025 21:12 Ответить
С кем из }{уйлов собирается говорить Трампон в этот раз?
Или по телефону роста и лабутенов очередного }{уйла не видно?
показать весь комментарий
18.08.2025 21:02 Ответить
С васілічем))
показать весь комментарий
18.08.2025 21:03 Ответить
Шеф затребував звіт від підлеглого.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:05 Ответить
подзвоню своєму другу путіну і розкажу чи я уламав зеленського
показать весь комментарий
18.08.2025 21:10 Ответить
-Ти перший клади трубку!
-Ні, ти!
-Та ні, ти!
-А якщо я покладу, ти покладеш?
-Покладу, а ти?
-І я покладу!
-Тоді клади!
-Ні, ти перший.... (дивись спочатку)

Це була "секретна" роздруківка перемовин рудої деменції та ботоксної шизофренії (надіслана з майбутнього)
показать весь комментарий
18.08.2025 21:14 Ответить
Агент Краснов підготує звіт своєму патрону кремлівському
вибл@дку і терористу номер один в світі
показать весь комментарий
18.08.2025 21:14 Ответить
Такою поведінкою трамп умаслює путіна аби той міцніше тримав папочку і нікому не показував шалості трампа з малолітніми дівчатками.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:14 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2025 21:15 Ответить
Трамплін виступає у ролі посередника-суфлера,але обожнює путлера.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:16 Ответить
Домиролюбився рудий. Може Нобеля і купить(сдєлка-сдєлка), але авіаносця з назвою USS D.J. Trump точно не будуватимуть. Такого позорного президента в США ніколи не було.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:17 Ответить
Ну, то хай Трампон обручку на ногу надягне - мовляв, дупа вже ангажована у кремлі.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:21 Ответить
Скаже, що Зеленскій згоден?
показать весь комментарий
18.08.2025 21:21 Ответить
Скорее, что Зе отказался отдать ему "его" прелесть
показать весь комментарий
18.08.2025 21:31 Ответить
агент кгб "Краснов" мусить відправити термінову шифровку в центр.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:23 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2025 21:25 Ответить
А он уже выучил песню, ПУТИН ***** ???
показать весь комментарий
18.08.2025 21:30 Ответить
евген васильович вже навчився підкашлювати,як попередній путін.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:38 Ответить
 
 