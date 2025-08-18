Трамп анонсировал разговор с Путиным после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами он проведет телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Проведу разговор с Путиным после сегодняшних встреч. Он ожидает моего звонка", - сказал Трамп.
Также Трамп выразил надежду, что после этого состоится трехсторонний диалог.
Или по телефону роста и лабутенов очередного }{уйла не видно?
-Ні, ти!
-Та ні, ти!
-А якщо я покладу, ти покладеш?
-Покладу, а ти?
-І я покладу!
-Тоді клади!
-Ні, ти перший.... (дивись спочатку)
Це була "секретна" роздруківка перемовин рудої деменції та ботоксної шизофренії (надіслана з майбутнього)
вибл@дку і терористу номер один в світі