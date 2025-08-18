Трамп анонсировал разговор с Путиным после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами он проведет телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Проведу разговор с Путиным после сегодняшних встреч. Он ожидает моего звонка", - сказал Трамп.

Также Трамп выразил надежду, что после этого состоится трехсторонний диалог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп стремится достичь сразу мирного соглашения между Украиной и РФ, а не прекращения огня