Трамп анонсував розмову з Путіним після зустрічі з Зеленським

трамп, зеленський, путін

Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами він проведе телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Проведу розмову з Путіним після сьогоднішніх зустрічей. Він очікує на мій дзвінок", - сказав Трамп.

Також Трамп висловив сподівання, що після цього відбудеться тристоронній діалог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прагне досягти одразу мирної угоди між Україною та РФ, а не припинення вогню

Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601) Трамп Дональд (6913)
+9
поспішае на доклад до куратора
показати весь коментар
18.08.2025 21:00 Відповісти
+5
показати весь коментар
18.08.2025 21:12 Відповісти
+5
показати весь коментар
18.08.2025 21:15 Відповісти
У нас на районі не звонят,а звОнят
показати весь коментар
18.08.2025 21:00 Відповісти
поспішае на доклад до куратора
показати весь коментар
18.08.2025 21:00 Відповісти
А як же. Юстас має невідкладно звітувати перед Алєксом.
показати весь коментар
18.08.2025 21:01 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 21:12 Відповісти
С кем из }{уйлов собирается говорить Трампон в этот раз?
Или по телефону роста и лабутенов очередного }{уйла не видно?
показати весь коментар
18.08.2025 21:02 Відповісти
С васілічем))
показати весь коментар
18.08.2025 21:03 Відповісти
Шеф затребував звіт від підлеглого.
показати весь коментар
18.08.2025 21:05 Відповісти
подзвоню своєму другу путіну і розкажу чи я уламав зеленського
показати весь коментар
18.08.2025 21:10 Відповісти
-Ти перший клади трубку!
-Ні, ти!
-Та ні, ти!
-А якщо я покладу, ти покладеш?
-Покладу, а ти?
-І я покладу!
-Тоді клади!
-Ні, ти перший.... (дивись спочатку)

Це була "секретна" роздруківка перемовин рудої деменції та ботоксної шизофренії (надіслана з майбутнього)
показати весь коментар
18.08.2025 21:14 Відповісти
Агент Краснов підготує звіт своєму патрону кремлівському
вибл@дку і терористу номер один в світі
показати весь коментар
18.08.2025 21:14 Відповісти
Такою поведінкою трамп умаслює путіна аби той міцніше тримав папочку і нікому не показував шалості трампа з малолітніми дівчатками.
показати весь коментар
18.08.2025 21:14 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 21:15 Відповісти
Трамплін виступає у ролі посередника-суфлера,але обожнює путлера.
показати весь коментар
18.08.2025 21:16 Відповісти
Домиролюбився рудий. Може Нобеля і купить(сдєлка-сдєлка), але авіаносця з назвою USS D.J. Trump точно не будуватимуть. Такого позорного президента в США ніколи не було.
показати весь коментар
18.08.2025 21:17 Відповісти
Ну, то хай Трампон обручку на ногу надягне - мовляв, дупа вже ангажована у кремлі.
показати весь коментар
18.08.2025 21:21 Відповісти
Скаже, що Зеленскій згоден?
показати весь коментар
18.08.2025 21:21 Відповісти
Скорее, что Зе отказался отдать ему "его" прелесть
показати весь коментар
18.08.2025 21:31 Відповісти
агент кгб "Краснов" мусить відправити термінову шифровку в центр.
показати весь коментар
18.08.2025 21:23 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 21:25 Відповісти
А он уже выучил песню, ПУТИН ***** ???
показати весь коментар
18.08.2025 21:30 Відповісти
евген васильович вже навчився підкашлювати,як попередній путін.
показати весь коментар
18.08.2025 21:38 Відповісти
 
 