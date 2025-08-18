Трамп анонсував розмову з Путіним після зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами він проведе телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Проведу розмову з Путіним після сьогоднішніх зустрічей. Він очікує на мій дзвінок", - сказав Трамп.

Також Трамп висловив сподівання, що після цього відбудеться тристоронній діалог.

