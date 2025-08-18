Трамп анонсував розмову з Путіним після зустрічі з Зеленським
Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами він проведе телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Проведу розмову з Путіним після сьогоднішніх зустрічей. Він очікує на мій дзвінок", - сказав Трамп.
Також Трамп висловив сподівання, що після цього відбудеться тристоронній діалог.
Топ коментарі
+9 Ігор Петрович
18.08.2025 21:00
+5 Frol Fedoroff
18.08.2025 21:12
+5 Юрий Хорошунов
18.08.2025 21:15
Или по телефону роста и лабутенов очередного }{уйла не видно?
-Ні, ти!
-Та ні, ти!
-А якщо я покладу, ти покладеш?
-Покладу, а ти?
-І я покладу!
-Тоді клади!
-Ні, ти перший.... (дивись спочатку)
Це була "секретна" роздруківка перемовин рудої деменції та ботоксної шизофренії (надіслана з майбутнього)
вибл@дку і терористу номер один в світі