Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сумщины пятью дронами, - ОВА

Вечером 18 августа россияне атаковали Сумскую громаду пятью дронами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"После 17:00 Сумскую громаду атаковали пять российских дронов. Три из них ударили в гражданскую инфраструктуру. К счастью, обошлось без пострадавших и без значительных повреждений", - говорится в сообщении.

Благодаря слаженной работе наших защитников еще два дрона не достигли своей цели.

Также читайте: Сумы подверглись массированной атаке БпЛА: пожар в нежилом помещении

"Угроза продолжается, враг не останавливается. Призываю жителей Сумщины оставаться в безопасных местах", - подчеркнул Григоров.