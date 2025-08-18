РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10766 посетителей онлайн
Новости Атака на Сумщину
561 0

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сумщины пятью дронами, - ОВА

сумщина

Вечером 18 августа россияне атаковали Сумскую громаду пятью дронами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"После 17:00 Сумскую громаду атаковали пять российских дронов. Три из них ударили в гражданскую инфраструктуру. К счастью, обошлось без пострадавших и без значительных повреждений", - говорится в сообщении.

Благодаря слаженной работе наших защитников еще два дрона не достигли своей цели.

Также читайте: Сумы подверглись массированной атаке БпЛА: пожар в нежилом помещении

"Угроза продолжается, враг не останавливается. Призываю жителей Сумщины оставаться в безопасных местах", - подчеркнул Григоров.

Автор: 

обстрел (29050) Сумская область (3586)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 