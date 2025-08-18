561 0
Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сумщины пятью дронами, - ОВА
Вечером 18 августа россияне атаковали Сумскую громаду пятью дронами.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"После 17:00 Сумскую громаду атаковали пять российских дронов. Три из них ударили в гражданскую инфраструктуру. К счастью, обошлось без пострадавших и без значительных повреждений", - говорится в сообщении.
Благодаря слаженной работе наших защитников еще два дрона не достигли своей цели.
"Угроза продолжается, враг не останавливается. Призываю жителей Сумщины оставаться в безопасных местах", - подчеркнул Григоров.
