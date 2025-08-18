УКР
Новини Атака на Сумщину
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини п’ятьма дронами, - ОВА

сумщина

Увечері 18 серпня росіяни атакували Сумську громаду п’ятьма дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 17:00 Сумську громаду атакували п’ять російських дронів. Три з них влучили в цивільну інфраструктуру. На щастя, обійшлося без постраждалих і без значних пошкоджень", - ідеться в повідомленні.

Завдяки злагодженій роботі наших захисників ще два дрони не досягли своєї мети.

"Загроза триває, ворог не зупиняється. Закликаю мешканців Сумщини залишатися у безпечних місцях", - наголосив Григоров.

