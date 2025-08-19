РУС
Новости Встреча Трампа и Зеленского
США готовы присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, - Зеленский

Во время встречи Зеленского и Трампа

Во время встречи в Вашингтоне президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп обсудили ситуацию на фронте, перспективы мира и вопрос возвращения депортированных детей и военнопленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня в Вашингтоне были важные переговоры. Много вопросов обсудили с Президентом Трампом. Длинная беседа в деталях. И относительно ситуации на поле боя, и наши шаги для приближения мира. Было несколько встреч и в формате с европейскими лидерами и Президентом США", = говорится в заметке.

Зеленский отметил, что обсудили вопросы безопасности, поскольку это ключевой вопрос, как старт к окончанию войны.

"Ценим важный сигнал от США о готовности поддержать и быть их частью", - подчеркнул президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ сначала предлагала Трампу двустороннюю встречу, а потом трехстороннюю, - Зеленский

Также много внимания было уделено возвращению детей, освобождению военнопленных и гражданских, которых удерживает Россия.

"Спасибо Президенту Трампу за приглашение и за сегодняшний особый формат нашей встречи. Спасибо всем лидерам, которые были с нами сегодня: Эмманюэлю Макрону, Киру Стармеру, Фридриху Мерцу, Джорджи Мелони, Александру Стуббу, Урсуле фон дер Ляйен, Марку Рютте. Сегодня важный был шаг, демонстрация настоящего единства между Европой и США. Лидеры лично приехали поддержать Украину и проговорить все, что приблизит нас к реальному миру, надежной архитектуры безопасности, которая защитит Украину и всю Европу. Мы продолжаем работать, координировать наши шаги между всеми союзниками, стремящимися завершить войну достойно. Спасибо всем, кто помогает", - написал Зеленский.

Зеленский Владимир (21616) Трамп Дональд (6393)
Топ комментарии
+8
А зі старими гарантіями що? Прийде якийсь Трамп№2 і скасує всі гарантії, скаже це не його гарантії, то гарантії Трампа№1.
19.08.2025 06:44 Ответить
+6
Ти давай не верти задом. Що про територію скажеш? *гарантії* ми вже бачили.
19.08.2025 06:43 Ответить
+5
Сигнал Трампа відносно гарантій це як свисток потяга, він може слова і назад забрати, назвавши це жартом.
19.08.2025 07:05 Ответить
Пробили йому зад на рахунок територій.
показать весь комментарий
19.08.2025 06:54 Ответить
Начальник Білого дурдому Трампидло тяжко хвора людина, він хворіє на старечу деменцію і нарцисизм. Те, що він кукурікає зараз, він відмовиться завтра. Нагадаю про вісери старого дебіла про Зелю. Вчора старий пирдун прокукурікав, що Зеля диктатор і він не обирався, а сьогодні старий маразматик кукурікає, що він такого не говорив. А ще старий пирдун нагадує героя совкового мультика, коли головний герой співав : кто похвалит меня громче всех, тот получит вкусную канфету.
Так що на всі заяви старого пардуна Трампекса треба дивитись як на бред старої хворої людини. Вся надія в України тільки на західну Европу.
19.08.2025 07:03 Ответить
Толку з ваших гарантій , взавтра,як ви це робите, відмовитесь, і що тоді?
19.08.2025 07:11 Ответить
Наша надія може бути тільки на Господа Бога
19.08.2025 07:51 Ответить
Наш буратінка не розуміє, шо то є граблі 94-го року. Або, скоріш за все, просто вдає.
19.08.2025 08:38 Ответить
Ще ті гаранти😏
19.08.2025 09:19 Ответить
 
 