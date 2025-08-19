США готовы присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, - Зеленский

Во время встречи в Вашингтоне президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп обсудили ситуацию на фронте, перспективы мира и вопрос возвращения депортированных детей и военнопленных.

"Сегодня в Вашингтоне были важные переговоры. Много вопросов обсудили с Президентом Трампом. Длинная беседа в деталях. И относительно ситуации на поле боя, и наши шаги для приближения мира. Было несколько встреч и в формате с европейскими лидерами и Президентом США", = говорится в заметке.

Зеленский отметил, что обсудили вопросы безопасности, поскольку это ключевой вопрос, как старт к окончанию войны.

"Ценим важный сигнал от США о готовности поддержать и быть их частью", - подчеркнул президент Украины.

Также много внимания было уделено возвращению детей, освобождению военнопленных и гражданских, которых удерживает Россия.

"Спасибо Президенту Трампу за приглашение и за сегодняшний особый формат нашей встречи. Спасибо всем лидерам, которые были с нами сегодня: Эмманюэлю Макрону, Киру Стармеру, Фридриху Мерцу, Джорджи Мелони, Александру Стуббу, Урсуле фон дер Ляйен, Марку Рютте. Сегодня важный был шаг, демонстрация настоящего единства между Европой и США. Лидеры лично приехали поддержать Украину и проговорить все, что приблизит нас к реальному миру, надежной архитектуры безопасности, которая защитит Украину и всю Европу. Мы продолжаем работать, координировать наши шаги между всеми союзниками, стремящимися завершить войну достойно. Спасибо всем, кто помогает", - написал Зеленский.