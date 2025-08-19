УКР
США готові долучитися до безпекових гарантій для України, - Зеленський

Під час зустрічі Зеленського та Трампа

Під час зустрічі у Вашингтоні президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп обговорили ситуацію на фронті, перспективи миру та питання повернення депортованих дітей і військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні у Вашингтоні були важливі перемовини. Багато питань обговорили з Президентом Трампом. Довга бесіда в деталях. І щодо ситуації на полі бою, і наші кроки для наближення миру. Було декілька зустрічей і у форматі з європейськими лідерами та Президентом США", = йдеться в дописі.

Зеленський зазначив,  що обговорили  питання  безпеки, оскільки це ключове питання, як старт до закінчення війни. 

"Цінуємо важливий сигнал від США щодо готовності підтримати та бути їхньою частиною", - підкреслив президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ спочатку пропонувала Трампу двосторонню зустріч, а потім тристоронню, - Зеленський

Також багато уваги було приділено  поверненню дітей, звільненню військовополонених та цивільних, яких утримує Росія. 

"Дякую Президенту Трампу за запрошення і за сьогоднішній особливий формат нашої зустрічі. Дякую всім лідерам, які були з нами сьогодні: Емманюелю Макрону, Кіру Стармеру, Фрідріху Мерцу, Джорджі Мелоні, Александру Стуббу, Урсулі фон дер Ляєн, Марку Рютте. Сьогодні важливий був крок, демонстрація справжньої єдності між Європою та США. Лідери особисто приїхали підтримати Україну і проговорити все, що наблизить нас до реального миру, надійної безпекової архітектури, яка захистить Україну та всю Європу. Ми продовжуємо працювати, координувати наші кроки між усіма союзниками, що прагнуть завершити війну гідно. Дякую всім, хто допомагає", - написав Зеленський.

Зеленський Володимир (25153) Трамп Дональд (6913)
Ти давай не верти задом. Що про територію скажеш? *гарантії* ми вже бачили.
показати весь коментар
19.08.2025 06:43 Відповісти
Пробили йому зад на рахунок територій.
показати весь коментар
19.08.2025 06:54 Відповісти
А зі старими гарантіями що? Прийде якийсь Трамп№2 і скасує всі гарантії, скаже це не його гарантії, то гарантії Трампа№1.
показати весь коментар
19.08.2025 06:44 Відповісти
Начальник Білого дурдому Трампидло тяжко хвора людина, він хворіє на старечу деменцію і нарцисизм. Те, що він кукурікає зараз, він відмовиться завтра. Нагадаю про вісери старого дебіла про Зелю. Вчора старий пирдун прокукурікав, що Зеля диктатор і він не обирався, а сьогодні старий маразматик кукурікає, що він такого не говорив. А ще старий пирдун нагадує героя совкового мультика, коли головний герой співав : кто похвалит меня громче всех, тот получит вкусную канфету.
Так що на всі заяви старого пардуна Трампекса треба дивитись як на бред старої хворої людини. Вся надія в України тільки на західну Европу.
показати весь коментар
19.08.2025 07:03 Відповісти
Сигнал Трампа відносно гарантій це як свисток потяга, він може слова і назад забрати, назвавши це жартом.
показати весь коментар
19.08.2025 07:05 Відповісти
Толку з ваших гарантій , взавтра,як ви це робите, відмовитесь, і що тоді?
показати весь коментар
19.08.2025 07:11 Відповісти
Наша надія може бути тільки на Господа Бога
показати весь коментар
19.08.2025 07:51 Відповісти
 
 