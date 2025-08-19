США готові долучитися до безпекових гарантій для України, - Зеленський

Під час зустрічі у Вашингтоні президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп обговорили ситуацію на фронті, перспективи миру та питання повернення депортованих дітей і військовополонених.

"Сьогодні у Вашингтоні були важливі перемовини. Багато питань обговорили з Президентом Трампом. Довга бесіда в деталях. І щодо ситуації на полі бою, і наші кроки для наближення миру. Було декілька зустрічей і у форматі з європейськими лідерами та Президентом США", = йдеться в дописі.

Зеленський зазначив, що обговорили питання безпеки, оскільки це ключове питання, як старт до закінчення війни.

"Цінуємо важливий сигнал від США щодо готовності підтримати та бути їхньою частиною", - підкреслив президент України.

Також багато уваги було приділено поверненню дітей, звільненню військовополонених та цивільних, яких утримує Росія.

"Дякую Президенту Трампу за запрошення і за сьогоднішній особливий формат нашої зустрічі. Дякую всім лідерам, які були з нами сьогодні: Емманюелю Макрону, Кіру Стармеру, Фрідріху Мерцу, Джорджі Мелоні, Александру Стуббу, Урсулі фон дер Ляєн, Марку Рютте. Сьогодні важливий був крок, демонстрація справжньої єдності між Європою та США. Лідери особисто приїхали підтримати Україну і проговорити все, що наблизить нас до реального миру, надійної безпекової архітектури, яка захистить Україну та всю Європу. Ми продовжуємо працювати, координувати наші кроки між усіма союзниками, що прагнуть завершити війну гідно. Дякую всім, хто допомагає", - написав Зеленський.