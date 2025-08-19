Принимать решения относительно будущего Украины могут только украинцы, - глава МИД Канады Ананд
Канада подтвердила, что поддерживает принцип "никаких решений об Украине - без Украины" и призвала партнеров придерживаться этой позиции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, комментируя переговоры президентов Украины и США в Белом доме.
"Позиция Канады заключается в том, что принимать решения относительно будущего Украины могут только украинцы. Мы будем работать на международной арене, чтобы наши партнеры в мире знали об этой позиции и видели международное право, территориальную целостность и основанный на правилах международный порядок основополагающими институтами, требующими защиты и уважения", - сказала Ананд.
Она добавила, что неоднократно заявляла своему украинскому коллеге "о приверженности Канады территориальной целостности Украины".
