Ухвалювати рішення стосовно майбутнього України можуть лише українці, - глава МЗС Канади Ананд

ананд,аніта

Канада підтвердила, що підтримує принцип "жодних рішень про Україну — без України" і закликала партнерів дотримуватися цієї позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, коментуючи перемовини президентів України та США в Білому домі.

"Позиція Канади полягає у тому, що ухвалювати рішення стосовно майбутнього України можуть лише українці. Ми працюватимемо на міжнародній арені, аби наші партнери у світі знали про цю позицію і вбачали міжнародне право, територіальну цілісність та заснований на правилах міжнародний порядок основоположними інститутами, що вимагають захисту й поваги", - сказала Ананд.

Вона додала, що неодноразово заявляла своєму українському колезі "про відданість Канади територіальній цілісності України".

Правила форума Рада форумчан
Ткнула у морду імбіціла Трампа . молодець.
19.08.2025 08:41 Відповісти
19.08.2025 08:45 Відповісти
Ну ладно. Без Зеленського, так без нього. Хоча конешно, він видатний діяч російської культури (а що, української, что-лі).
19.08.2025 08:46 Відповісти
Список додається - Зеленський та 5-6 ефективних менеджерів з Конституцією на паузі.
19.08.2025 08:53 Відповісти
В земандє з українцями сутужно , переважно кошерні,рускіє, абхазкіє.Тому вірно мислиш , в цьрго зеленого шапіто жодних прав торгувати українськими територіями ресурсами немає і не було.
19.08.2025 08:59 Відповісти
Конструктивно сказано,- рішення про майбутнє повинні ухвалювати українці. А не неукраїнський елемент, який знайшов невидимий українцям шлях до влади.
19.08.2025 09:41 Відповісти
тільки українці.....та де вони при владі ? одні ястреби з дзьобами.
19.08.2025 09:56 Відповісти
 
 