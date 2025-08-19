Ухвалювати рішення стосовно майбутнього України можуть лише українці, - глава МЗС Канади Ананд

Канада підтвердила, що підтримує принцип "жодних рішень про Україну — без України" і закликала партнерів дотримуватися цієї позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, коментуючи перемовини президентів України та США в Білому домі.

"Позиція Канади полягає у тому, що ухвалювати рішення стосовно майбутнього України можуть лише українці. Ми працюватимемо на міжнародній арені, аби наші партнери у світі знали про цю позицію і вбачали міжнародне право, територіальну цілісність та заснований на правилах міжнародний порядок основоположними інститутами, що вимагають захисту й поваги", - сказала Ананд.

Вона додала, що неодноразово заявляла своєму українському колезі "про відданість Канади територіальній цілісності України".

