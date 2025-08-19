Россияне уменьшили количество штурмов в Сумской области, однако не прекратили обстрелы - спикер Госпогранслужбы

Оккупанты не прекращают обстрелы приграничья Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о севере, то, конечно, надо разграничивать Беларусь и Россию, потому что ситуация по этим участкам отличная. Ну, в первую очередь, если привязаться к границе с Россией, то обстрелы не прекращаются. В течение вчерашнего дня они также были достаточно интенсивными со стороны России по приграничью и Черниговщины, и Сумщины, и Харьковщины. И в том числе враг использует как артиллерию, так дроны, а также и авиацию, которой бьет по позициям и украинских защитников. Собственно, авиацию враг достаточно интенсивно использует для того, чтобы наносить удары и по населенным пунктам, да и, собственно, и другие средства поражения также враг направляет на населенные пункты Украины в приграничье этих трех областей", - рассказал Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что в полосах обороны украинских пограничников в Сумской области попытки россиян продвигаться и применять малые пехотные группы значительно уменьшились.

"Враг, собственно, не может достичь каких-то целей, и, собственно, теперь украинские подразделения Вооруженных сил Украины контратакуют и вытесняют противника за пределы нашей страны. По позициям подразделений Государственной пограничной службы на этом направлении в наших полосах обороны также могу отметить, что попытки врага продвигаться, попытки применения этих малых пехотных групп значительно уменьшились. Хотя количество обстрелов из артиллерии, авиации, дронов не прекращается, но, собственно, попытки штурмов значительно меньше."

