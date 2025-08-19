Росіяни зменшили кількість штурмів на Сумщині, однак не припинили обстріли - речник Держприкордонслужби

Окупанти не припиняють обстріли прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про північ, то, звісно, треба розмежовувати Білорусь і Росію, бо ситуація по цим ділянкам відмінна. Ну, в першу чергу, якщо прив'язатися до кордону з Росією, то обстріли не припиняються. Протягом вчорашнього дня вони також були досить інтенсивними з боку Росії по прикордонню і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. І в тому числі ворог використовує як артилерію, так дрони, а також і авіацію, якою б'є по позиціям і українських захисників. Власне, авіацію ворог досить інтенсивно використовує для того, щоб наносити удари і по населеним пунктам, та і, власне, й інші засоби ураження також ворог спрямовує на населені пункти України в прикордонні цих трьох областей", - розповів Демченко.

Речник ДПСУ зауважив, що в смугах оборони українських прикордонників у Сумській області спроби росіян просуватися і застосовувати малі піхотні групи значно зменшилися.

"Ворог, власне, не може досягти якихось цілей, та й, власне, тепер українські підрозділи Збройних сил України контратакують і витісняють противника за межі нашої країни. По позиціям підрозділів Державної прикордонної служби на цьому напрямку в наших смугах оборони також можу відмітити, що спроби ворога просуватися, спроби застосування цих малих піхотних груп значно зменшилися. Хоч кількість обстрілів з артилерії, авіації, дронів не припиняється, але, власне, спроби штурмів значно менші."

