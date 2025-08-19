Оккупанты нанесли удар по инфраструктуре Черниговской области, повреждены электросети

Утром 19 августа российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус

"К сожалению, есть поражение инфраструктуры. У части населенных пунктов есть проблемы с электроснабжением. Энергетики и спасатели уже работают над восстановлением", - говорится в сообщении.

