РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на Черниговщину
609 1

Оккупанты нанесли удар по инфраструктуре Черниговской области, повреждены электросети

шахед

Утром 19 августа российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус

"К сожалению, есть поражение инфраструктуры. У части населенных пунктов есть проблемы с электроснабжением. Энергетики и спасатели уже работают над восстановлением", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью вражеский дрон попал в жилой дом на Сумщине

Автор: 

беспилотник (4111) обстрел (29065) Черниговская область (1226)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда вже ЗСУ або Буданов з Малюком нанесуть удар по енергоструктурі московської області? Сцуть?
показать весь комментарий
19.08.2025 10:32 Ответить
 
 