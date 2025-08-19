УКР
Новини Атака дронів на Чернігівщину
Окупанти вдарили по інфраструктурі Чернігівщини, пошкоджено електромережі

шахед

Вранці 19 серпня російські загарбники атакували Чернігівську область ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус

"На жаль, є ураження інфраструктури. У частини населених пунктів є проблеми з електропостачанням. Енергетики та рятувальники вже працюють над відновленням",  - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворожий дрон влучив у житловий будинок на Сумщині

