Окупанти вдарили по інфраструктурі Чернігівщини, пошкоджено електромережі
Вранці 19 серпня російські загарбники атакували Чернігівську область ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус
"На жаль, є ураження інфраструктури. У частини населених пунктів є проблеми з електропостачанням. Енергетики та рятувальники вже працюють над відновленням", - йдеться в повідомленні.
