Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет обнаруживают в Кременчуге, - мэр. ФОТО

В Кременчуге на Полтавщине после российского удара обнаруживают неразорвавшиеся российские кассетные боеприпасы.

Об этом сообщил мэр Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Жизненно важная информация! На территории города обнаруживают неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет! Заметив такие, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним - они могут взорваться в любой момент! НЕМЕДЛЕННО звоните по телефону 101 или 102!

Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют серебристый цвет, похожи на мячи и могут привлекать внимание малышей!" - отметил он.

Напомним, в ночь на 19 августа российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Полтавской области. Взрывы раздавались в Кременчуге и Лубнах.

