РУС
Удар россиян по Полтавщине
3 610 4

Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет обнаруживают в Кременчуге, - мэр. ФОТО

В Кременчуге на Полтавщине после российского удара обнаруживают неразорвавшиеся российские кассетные боеприпасы.

Об этом сообщил мэр Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Жизненно важная информация! На территории города обнаруживают неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет! Заметив такие, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним - они могут взорваться в любой момент! НЕМЕДЛЕННО звоните по телефону 101 или 102!

Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют серебристый цвет, похожи на мячи и могут привлекать внимание малышей!" - отметил он.

Кассетные боеприпасы обнаруживают в Кременчуге Что известно

Напомним, в ночь на 19 августа российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Полтавской области. Взрывы раздавались в Кременчуге и Лубнах.

Читайте: МИД: Россия более 5 900 раз применила кассетные боеприпасы по Украине

Автор: 

Кременчуг (376) кассетные боеприпасы (99) Полтавская область (1246) Кременчугский район (43)
Це і є, отой «мір», від ****** та московитів, для Українців??
19.08.2025 10:59 Ответить
19.08.2025 11:02 Ответить
Виродки кацапські , щоб ви всімздохли разом із ху@лом
19.08.2025 11:09 Ответить
 
 