МИД: Россия более 5 900 раз применила кассетные боеприпасы по Украине

Министерство иностранных дел Украины заявило о необходимости сильных шагов международного сообщества в ответ на систематическое и сознательное использование Россией кассетных боеприпасов во время войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Зафиксировано не менее 5 974 случая применения таких боеприпасов.

Как отмечает МИД, российские войска регулярно используют кассетные элементы (в частности 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, М42 и т.д.) в ракетных обстрелах городов, что приводит к значительным жертвам среди гражданского населения. Примерами таких атак стали удары по Чернигову (17 марта 2022), Краматорску (8 апреля 2022) и Киеву (17 июня 2025).

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В заявлении отмечается, что подобные обстрелы в Николаеве, Харькове, Одессе, Сумах, Херсоне, а также на территории восточных и южных областей Украины, имели тяжелые гуманитарные последствия.

МИД подчеркивает, что действия России составляют военные преступления и преступления против человечности, которые не имеют срока давности. Преступления документируются и расследуются украинскими правоохранителями.

Украина призывает государства-партнеры к:

введению новых санкций против оборонной, энергетической и банковской сфер РФ;

расширению списка физических и юридических лиц, причастных к агрессии;

активизации поставок Украине систем ПВО, боеприпасов и дальнобойного вооружения;

инвестированию в производство вооружения на территории Украины.

По мнению дипломатов, решительные шаги являются критически необходимыми для защиты гражданского населения и установления справедливого и прочного мира.

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