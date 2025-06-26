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Новости Применение РФ кассетных боеприпасов
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МИД: Россия более 5 900 раз применила кассетные боеприпасы по Украине

в МИД приветствовали новые санкции США против РФ

Министерство иностранных дел Украины заявило о необходимости сильных шагов международного сообщества в ответ на систематическое и сознательное использование Россией кассетных боеприпасов во время войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Зафиксировано не менее 5 974 случая применения таких боеприпасов.

Как отмечает МИД, российские войска регулярно используют кассетные элементы (в частности 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, М42 и т.д.) в ракетных обстрелах городов, что приводит к значительным жертвам среди гражданского населения. Примерами таких атак стали удары по Чернигову (17 марта 2022), Краматорску (8 апреля 2022) и Киеву (17 июня 2025).

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В заявлении отмечается, что подобные обстрелы в Николаеве, Харькове, Одессе, Сумах, Херсоне, а также на территории восточных и южных областей Украины, имели тяжелые гуманитарные последствия.

МИД подчеркивает, что действия России составляют военные преступления и преступления против человечности, которые не имеют срока давности. Преступления документируются и расследуются украинскими правоохранителями.

Украина призывает государства-партнеры к:

  • введению новых санкций против оборонной, энергетической и банковской сфер РФ;

  • расширению списка физических и юридических лиц, причастных к агрессии;

  • активизации поставок Украине систем ПВО, боеприпасов и дальнобойного вооружения;

  • инвестированию в производство вооружения на территории Украины.

По мнению дипломатов, решительные шаги являются критически необходимыми для защиты гражданского населения и установления справедливого и прочного мира.

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Автор: 

МИД (7030) кассетные боеприпасы (99)


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26.06.2025 18:18 Ответить
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26.06.2025 18:22 Ответить
 
 