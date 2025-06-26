МЗС: Росія понад 5 900 разів застосувала касетні боєприпаси по Україні

Міністерство закордонних справ України заявило про необхідність сильних кроків міжнародної спільноти у відповідь на систематичне та свідоме використання Росією касетних боєприпасів під час війни проти України.

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксовано щонайменше 5 974 випадки застосування таких боєприпасів.

Як зазначає МЗС, російські війська регулярно використовують касетні елементи (зокрема 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, М42 тощо) у ракетних обстрілах міст, що призводить до значних жертв серед цивільного населення. Прикладами таких атак стали удари по Чернігову (17 березня 2022), Краматорську (8 квітня 2022) та Києву (17 червня 2025).

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У заяві наголошується, що подібні обстріли у Миколаєві, Харкові, Одесі, Сумах, Херсоні, а також на території східних і південних областей України, мали тяжкі гуманітарні наслідки.

МЗС підкреслює, що дії Росії становлять воєнні злочини і злочини проти людяності, які не мають строку давності. Злочини документуються і розслідуються українськими правоохоронцями.

Україна закликає держави-партнери до:

запровадження нових санкцій проти оборонної, енергетичної та банківської сфер РФ;

розширення списку фізичних та юридичних осіб, дотичних до агресії;

активізації постачання Україні систем ППО, боєприпасів та далекобійного озброєння;

інвестування у виробництво озброєння на території України.

На думку дипломатів, рішучі кроки є критично необхідними для захисту цивільного населення та встановлення справедливого і тривалого миру.

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