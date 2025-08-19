2 551 4
Уничтожение двух вражеских штурмовых групп из шести оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов из 63-й ОМБр на лиманском направлении ликвидировали две вражеские штурмовые группы, в которые входило не менее шести оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Нарезка нарезки солдат ВС РФ от воинов 63-й отдельной механизированной бригады, которые ежедневно косят штурмовые группы российских оккупационных войск на Лиманском направлении в Донецкой области", - отмечает в комментарии автор публикации.
Николай Водяной
ALEX 13
Алла Капацына
Сергій Малецький
