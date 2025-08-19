Российский дрон сбрасывает боеприпас на россиянина, который решил сдаться в плен. ВИДЕО
Оператор российского дрона пытался ликвидировать своего товарища, который решил сдаться в плен и как раз шел к позициям ВСУ за украинским беспилотником.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прицельного сброса по оккупанту с российского дрона опубликована в соцсетях.
"Своих не бросаем, своих добиваем. Оккупант следовал за украинским дроном, чтобы сдаться в плен, но российский союзный дрон Mavic сбросил на него боеприпас. Несмотря на ранения, ему таки удалось добраться до украинских позиций и пополнить обменный фонд", - говорится в комментарии к записи.
