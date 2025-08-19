РУС
2 775 5

Российский дрон сбрасывает боеприпас на россиянина, который решил сдаться в плен. ВИДЕО

Оператор российского дрона пытался ликвидировать своего товарища, который решил сдаться в плен и как раз шел к позициям ВСУ за украинским беспилотником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прицельного сброса по оккупанту с российского дрона опубликована в соцсетях.

"Своих не бросаем, своих добиваем. Оккупант следовал за украинским дроном, чтобы сдаться в плен, но российский союзный дрон Mavic сбросил на него боеприпас. Несмотря на ранения, ему таки удалось добраться до украинских позиций и пополнить обменный фонд", - говорится в комментарии к записи.

Це Лавров захищає рузькоязичних
19.08.2025 15:26 Ответить
Ох і мерзотники! Завтра самі ж опиняться в аналогічному становищі...
19.08.2025 15:30 Ответить
Та хайзнищують один одного, нашим хлопцям буде легше на нулі!
19.08.2025 15:31 Ответить
Одразу мінус два.
19.08.2025 15:34 Ответить
право на життя рускіх в Україні відбирають самі рускіє..., як же так, лавров?
19.08.2025 15:36 Ответить
 
 