Російський дрон скидає боєприпас на росіянина, який вирішив здатися у полон. ВIДЕО

Оператор російського дрона намагався ліквідувати свого поплічника, який вирішив здатися у полон і саме йшов до позицій ЗСУ за українським безпілотником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прицільного скиду по окупанту із російського дрона опублікований у соцмережах.

"Своїх не кидаємо, своїх добиваємо. Окупант слідував за українським дроном, щоб здатися у полон, але російський союзний дрон Mavic скинув на нього боєприпас. Незважаючи на поранення, йому таки вдалось дістатися до українських позицій і поповнити обмінний фонд", - йдеться у коментарі до запису.

