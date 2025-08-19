УКР
Російський дрон скидає боєприпас на росіянина, який вирішив здатися у полон. ВIДЕО

Оператор російського дрона намагався ліквідувати свого поплічника, який вирішив здатися у полон і саме йшов до позицій ЗСУ за українським безпілотником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прицільного скиду по окупанту із російського дрона опублікований у соцмережах.

"Своїх не кидаємо, своїх добиваємо. Окупант слідував за українським дроном, щоб здатися у полон, але російський союзний дрон Mavic скинув на нього боєприпас. Незважаючи на поранення, йому таки вдалось дістатися до українських позицій і поповнити обмінний фонд", - йдеться у коментарі до запису.

Це Лавров захищає рузькоязичних
19.08.2025 15:26 Відповісти
Ох і мерзотники! Завтра самі ж опиняться в аналогічному становищі...
19.08.2025 15:30 Відповісти
Та хайзнищують один одного, нашим хлопцям буде легше на нулі!
19.08.2025 15:31 Відповісти
Одразу мінус два.
19.08.2025 15:34 Відповісти
кцп-пнх.
Навчися читати Українську мову.
Його взяли в полон, дали меддопомогу.
володіну привіт передай коли тебе в долбільню потягнуть.
19.08.2025 16:23 Відповісти
право на життя рускіх в Україні відбирають самі рускіє..., як же так, лавров?
19.08.2025 15:36 Відповісти
кацапи як кацапи.
А цей відос піде в архів.
19.08.2025 16:21 Відповісти
 
 