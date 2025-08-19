Російський дрон скидає боєприпас на росіянина, який вирішив здатися у полон. ВIДЕО
Оператор російського дрона намагався ліквідувати свого поплічника, який вирішив здатися у полон і саме йшов до позицій ЗСУ за українським безпілотником.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прицільного скиду по окупанту із російського дрона опублікований у соцмережах.
"Своїх не кидаємо, своїх добиваємо. Окупант слідував за українським дроном, щоб здатися у полон, але російський союзний дрон Mavic скинув на нього боєприпас. Незважаючи на поранення, йому таки вдалось дістатися до українських позицій і поповнити обмінний фонд", - йдеться у коментарі до запису.
Навчися читати Українську мову.
Його взяли в полон, дали меддопомогу.
володіну привіт передай коли тебе в долбільню потягнуть.
А цей відос піде в архів.