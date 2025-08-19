Одна женщина погибла вследствие российского артобстрела Никополя, - ОВА. ФОТО
Вечером 19 августа российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В Никополе россияне убили женщину. Ее жизнь оборвал вражеский артобстрел. Соболезнования родным погибшей. Еще одна жительница пострадала. Ее доставили в больницу. В городе повреждена пятиэтажка", - говорится в сообщении.
