Новости Фото Обстрелы Никопольщины
88 0

Вследствие вражеских атак повреждены дома, предприятие, газопроводы и ЛЭП в Никопольском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 19 августа российские войска продолжали атаки на Никопольский район Днепропетровской области, били беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражескими обстрелами находились Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады.

Вследствие атак изуродованы сельскохозяйственное предприятие, инфраструктура, 3 частных дома, хозяйственная постройка, газопроводы и линия электропередач.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ ударила БпЛА по учебному заведению на Днепропетровщине: возник пожар. ФОТОрепортаж

Обстрелы Никопольщины 19 августа

По уточненной информации, из-за утреннего обстрела Никополя уничтожена хозяйственная постройка.

Обстрелы Никопольщины 19 августа

