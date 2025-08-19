Вследствие вражеских атак повреждены дома, предприятие, газопроводы и ЛЭП в Никопольском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 19 августа российские войска продолжали атаки на Никопольский район Днепропетровской области, били беспилотниками и артиллерией.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под вражескими обстрелами находились Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады.
Вследствие атак изуродованы сельскохозяйственное предприятие, инфраструктура, 3 частных дома, хозяйственная постройка, газопроводы и линия электропередач.
По уточненной информации, из-за утреннего обстрела Никополя уничтожена хозяйственная постройка.
