РФ нанесла удар БПЛА по учебному заведению в Днепропетровской области: возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты атаковали БпЛА учебное заведение в Синельниковском районе Днепропетровщины.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате обстрела возник пожар, который ликвидировали пожарные.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
На Алясці, мабуть вони й про це домовлялись?
Українці, байкот всім товарам з США, не купуйте американське!