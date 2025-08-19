РУС
РФ нанесла удар БПЛА по учебному заведению в Днепропетровской области: возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты атаковали БпЛА учебное заведение в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела возник пожар, который ликвидировали пожарные.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Учебное заведение атаковано в Днепропетровской области Что известно
Ось так Вашингтонське риже та кремлівське лисе пуйло "вітають" Українських дітей зі святом 1-го вересня! Горіти Вам обом у пеклі!
На Алясці, мабуть вони й про це домовлялись?
Українці, байкот всім товарам з США, не купуйте американське!
19.08.2025 13:35 Ответить
 
 