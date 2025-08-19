Женщина и ее 16-летний внук пострадали в результате вражеской атаки на Сумскую громаду

Российские войска в ночь на 19 августа атаковали беспилотником Песчанский старостат Сумской громады, в результате чего есть пострадавшие, в том числе ребенок.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из-за удара БпЛА пострадала 62-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс. Медики оказали помощь на месте, без госпитализации.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки пострадал 16-летний парень - внук женщины, которая также пострадала.

Его госпитализировали. Медики проводят необходимые обследования, но угрозы жизни ребенка нет.

