Женщина и ее 16-летний внук пострадали в результате вражеской атаки на Сумскую громаду
Российские войска в ночь на 19 августа атаковали беспилотником Песчанский старостат Сумской громады, в результате чего есть пострадавшие, в том числе ребенок.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, из-за удара БпЛА пострадала 62-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс. Медики оказали помощь на месте, без госпитализации.
Позже стало известно, что в результате вражеской атаки пострадал 16-летний парень - внук женщины, которая также пострадала.
Его госпитализировали. Медики проводят необходимые обследования, но угрозы жизни ребенка нет.
