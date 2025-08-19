Жінка та її 16-річний онук постраждали внаслідок ворожої атаки на Сумську громаду
Російські війська в ніч на 19 серпня атакували безпілотником Піщанський старостат Сумської громади, унаслідок чого є постраждалі, зокрема дитина.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, через удар БпЛА постраждала 62-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. Медики надали допомогу на місці, без госпіталізації.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждав 16-річний хлопець – онук жінки, яка також постраждала.
Його госпіталізували. Медики проводять необхідні обстеження, але загрози життю дитини немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль