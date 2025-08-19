УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9909 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Сумщину
193 0

Жінка та її 16-річний онук постраждали внаслідок ворожої атаки на Сумську громаду

Окупанти атакували Сумську громаду

Російські війська в ніч на 19 серпня атакували безпілотником Піщанський старостат Сумської громади, унаслідок чого є постраждалі, зокрема дитина.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через удар БпЛА постраждала 62-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. Медики надали допомогу на місці, без госпіталізації.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждав 16-річний хлопець – онук жінки, яка також постраждала.

Його госпіталізували. Медики проводять необхідні обстеження, але загрози життю дитини немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворожий дрон влучив у житловий будинок на Сумщині

Автор: 

обстріл (30389) Сумська область (4145) Сумський район (380)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 