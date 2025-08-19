УКР
РФ вдарила БпЛА по навчальному закладу на Дніпропетровщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували БпЛА навчальний заклад у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Навчальний заклад атаковано на Дніпропетровщині Що відомо
Ось так Вашингтонське риже та кремлівське лисе пуйло "вітають" Українських дітей зі святом 1-го вересня! Горіти Вам обом у пеклі!
На Алясці, мабуть вони й про це домовлялись?
Українці, байкот всім товарам з США, не купуйте американське!
19.08.2025 13:35 Відповісти
 
 