РФ вдарила БпЛА по навчальному закладу на Дніпропетровщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували БпЛА навчальний заклад у Синельниківському районі Дніпропетровщини.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
На Алясці, мабуть вони й про це домовлялись?
Українці, байкот всім товарам з США, не купуйте американське!