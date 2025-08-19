Унаслідок ворожих атак пошкоджено будинки, підприємство, газогони та ЛЕП на Нікопольщині. ФОТОрепортаж
Протягом дня 19 серпня російські війська продовжували атаки на Нікопольський район Дніпропетровської області, били безпілотниками та артилерією.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ворожими обстрілами перебували Нікополь, Покровська, Мирівська та Марганецька громади.
Унаслідок атак понівечені сільськогосподарське підприємство, інфраструктура, 3 приватні будинки, господарська споруда, газогони та лінія електропередач.
За уточненою інформацією, через ранковий обстріл Нікополя знищена господарська споруда.
