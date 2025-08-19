УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10150 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Нікопольщини
215 0

Унаслідок ворожих атак пошкоджено будинки, підприємство, газогони та ЛЕП на Нікопольщині. ФОТОрепортаж

Протягом дня 19 серпня російські війська продовжували атаки на Нікопольський район Дніпропетровської області, били безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожими обстрілами перебували Нікополь, Покровська, Мирівська та Марганецька громади.

Унаслідок атак понівечені сільськогосподарське підприємство, інфраструктура, 3 приватні будинки, господарська споруда, газогони та лінія електропередач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила БпЛА по навчальному закладу на Дніпропетровщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 19 серпня

За уточненою інформацією, через ранковий обстріл Нікополя знищена господарська споруда.

Обстріли Нікопольщини 19 серпня
Обстріли Нікопольщини 19 серпня
Обстріли Нікопольщини 19 серпня
Обстріли Нікопольщини 19 серпня
Обстріли Нікопольщини 19 серпня
Обстріли Нікопольщини 19 серпня

Автор: 

обстріл (30389) Нікополь (1323) Дніпропетровська область (4150) Нікопольський район (392)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 