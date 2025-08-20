РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10940 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма
9 912 52

Трамп сравнил Крым с Техасом: Если бы я отказался от этой земли, то попал бы на первую полосу

Трамп сравнил размеры Крыма с Техасом Что известно

Президент США сделал заявление об оккупированном Крыме, отметив, что он по размеру близок к Техасу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

Лидер США заявил, что оккупированный Крым по размерам близок к Техасу.

В сети показали размеры Техаса и Крыма. Площадь Техаса - 695,6 тыс. км², в то время как площадь Крыма - 27 тыс. км².

Трамп сравнил размеры Крыма с Техасом

"Если я отказался бы от этой земли, я бы попал на первую полосу всех газет на следующие 20 лет", - сказал он.

Читайте: Жителям оккупированного Крыма посоветовали привыкать к проблемам с топливом на АЗС до конца войны

Трамп сравнил размеры Крыма с Техасом Что известно
Трамп сравнил размеры Крыма с Техасом Что известно

Автор: 

Крым (26451) оккупация (10262) Трамп Дональд (6430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
20.08.2025 08:42 Ответить
+17
*****, до чого ж отупіли люди шо на перши посади голосують за ось таке як цей рудий кретин або наш найвЯлічнийший тощо.
показать весь комментарий
20.08.2025 08:37 Ответить
+15
Губернатор американського штату Техас Грег ****** оголосив себе могутнішим за путіна.
На тій підставі, що помірявся з ним економіками.
Так і сказав: "Порівняймо, економіка Техасу більша ніж у Канади, більша ніж в Австралії. І уявіть собі, економіка Техасу навіть більша за економіку Росії.
показать весь комментарий
20.08.2025 08:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сильно його ковбасить! - на першій шпальті
показать весь комментарий
20.08.2025 08:31 Ответить
Бреше, гад! Якби він здав Техас, то пртрапив би одразу на Кубу. На військову базу Гуантанамо. До компанії найжорстокіших наркобаронів, полонених талібів і іділівців.
показать весь комментарий
20.08.2025 09:15 Ответить
А що можнаще почути від рудого продавця картоплі-фрі, гамбургерів та коли з MD?!?
Популіст, барига та путініст - риси рудого пуйла!
показать весь комментарий
20.08.2025 08:35 Ответить
А якщо ще переплутати площу та висоту, то Крим значно перевищить Техас
показать весь комментарий
20.08.2025 09:23 Ответить
Там не так багато. 590 км
Крим має 1200.
Запорізька область~300-350 км
Херсонська область~108 км
Донецька область~140 км
Приблизно вже більше 2000 км.
показать весь комментарий
20.08.2025 09:57 Ответить
Не знаєте чому видалили наші коментарі?
показать весь комментарий
20.08.2025 10:05 Ответить
Знаю, бо видалили коментар про рукожопість автора статті, а заодне і майже всю гілку.
показать весь комментарий
20.08.2025 10:11 Ответить
Але статтю відредагували ))
показать весь комментарий
20.08.2025 10:12 Ответить
Для порівняння. Загальна площа території України становить 603 628 км², тобто 5,7 % території https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європи і 0,44 % території світу. За цим показником вона є найбільшою країною, яка повністю лежить у Європі.
показать весь комментарий
20.08.2025 09:33 Ответить
Помаранчевий ще й топографічний критинизм має🤦
показать весь комментарий
20.08.2025 08:37 Ответить
Здорового глузду,це вірно.Недолугий невіглас.
показать весь комментарий
20.08.2025 08:46 Ответить
*****, до чого ж отупіли люди шо на перши посади голосують за ось таке як цей рудий кретин або наш найвЯлічнийший тощо.
показать весь комментарий
20.08.2025 08:37 Ответить
... науково доведено...що у від 70 до 80 відсотків населення планети відсутні елементи аналітичного мислення. Більшість просто живе ... навіть не намагаючись думати... Як скот у кошарі.... як стадо на полі...ціллю якого є просто поїсти... а потім зробити природні потреби... поспати... посра..ти... І НЕ БІЛЬШ!!! Вони не тупіють... Вони такими і є. Це загальний тваринний світ... Тільки там тварини на чотирьох ратицях..а тут на двох... І як у стаді вибирають вожака.... так і серед двоногих вибирають вожака.
показать весь комментарий
20.08.2025 09:22 Ответить
Довбой@б detected.
показать весь комментарий
20.08.2025 08:40 Ответить
Схоже Деменцій Трумп таки змінить значення букви "G" в MAGA з "grate" на "guano". Він саме над цим працює і ***** йому вдячний...
показать весь комментарий
20.08.2025 08:40 Ответить
Не чого ж тоді Україну змушуєте поступитись Кримом.Скади пуйлу ху-хо не хо-хо!
показать весь комментарий
20.08.2025 08:42 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 08:42 Ответить
Ми коннікі-будьоннікі
Ми тгам-тгам-тгам...
показать весь комментарий
20.08.2025 09:04 Ответить
Нас водила молодість в сабельний поход...в виконанні шмарклі
показать весь комментарий
20.08.2025 09:45 Ответить
Губернатор американського штату Техас Грег ****** оголосив себе могутнішим за путіна.
На тій підставі, що помірявся з ним економіками.
Так і сказав: "Порівняймо, економіка Техасу більша ніж у Канади, більша ніж в Австралії. І уявіть собі, економіка Техасу навіть більша за економіку Росії.
показать весь комментарий
20.08.2025 08:42 Ответить
В якості кого він би потрапив на першу шпальту газет? В якості зрадника? Цікаво, а Техас - це особиста земля Трампа? Замашки царя вже видно неозброєним оком.
показать весь комментарий
20.08.2025 08:42 Ответить
так отож. тут трактувати можна по-різному цей його пост. ясно тут одне, що якби Чуб відмовився від Техасу, то на 20 років потрапив би на шпальти газет виключно зі сторони зрадника і самого ганебного політика США. тобто якщо Чуб таким своїм меседжем шле послання Зе, то це добра історія. Якщо Чуб шле таке послання ху йлу, то це хірова історія, бо тоді доведеться Штатам визнавати Крим за кацапами. Бо якщо Штати не визнають Крим за цапами, то тоді і сутність цього меседжу до ху йла важко приписати, бо по факту Крим ж не його, а вкрадений, тобто віджатий і анексований в України. Хочеться вірити в те, що це є таки послання ху йлу в тому контексті, мовляв, іди на угоду зараз, інакше втратиш усі загарбані території, включно з Кримом. бо повірити у те, що Штати підуть на юридичне визнання Криму за цапами, потім і Донбасу, потім... це буде лише початок, бо так відкриється скринька Пандори і усі сильніші країни будуть нарізати кордони силою, дивлячись на Крим і Донбас.. і Чуб тут точно не буде відкривати цю скриньку Пандори. Йому Нобель потрібен, а не скринька Пандори. хоча...
показать весь комментарий
20.08.2025 08:58 Ответить
А чи воно розуміє, що то скринька Пандори? Він просто бачить гарненьку коробочку та відкриває її, а що там всередині...
Як там казав картавий "творець України": "Спочатку вплутаємося в бійку, а там подивимося!".
показать весь комментарий
20.08.2025 09:27 Ответить
якщо не розуміє, то там у Білому домі є багато таких, хто це розуміє і аргументовано доведе це до залишків свідомості Чуба... Проте тут шукати цих всіх сенсів і тлумачень у цьому пості Чуба не варто. Бо Цензор лише частинку цього посту тут подав. А по факту про ті газетні шпальти на 20 років, то Чуб мав на увазі Обаму. все виявилося дуже банальним. Тобто за розширеною подачею цього меседжу Чуб мав на увазі, що якби на місці Обами тоді був Чуб і якби тоді при Чубі цапи анексували би Крим, то тоді про Чуба писали би у ЗМІ 20 років. а от про Обаму, який дозволив цапам анексувати Крим не писали і не пишуть взагалі нічого поганого.
показать весь комментарий
20.08.2025 09:46 Ответить
Якби я був Полтавським соцьким - багато б дечого зробив - береги були б із сала а в річці б галушки варив
показать весь комментарий
20.08.2025 08:45 Ответить
От тільки йому, яу "претенденту на посаду "полтавського соцького", нема кому по шиї надавать...
А ти звернув увагу на "двозначність" трампового порівняння Криму з Техасом? Адже він пропонує Україні від Криму відмовиться! Тобто він виставляє себе дурнем, бо, по аналогії, виходить, що він пропонує США відмовиться від Техасу... По суті, виставляє себе зрадником державних інтересів...
До речі, історія "віджаття" Техасу до болю нагадує "віджаття" кацапами Криму, у 2014-му... Тоді теж "англаязычные фермеры", скориставшись слабкістю центральної влади Мексики, закрутили сепаратистське "колобродіння". А коли мексиканці спробували їх заспокоїть, підняли крик: "Америка, приди! Америка, введи!". От так Техас став складовою частиною США...
показать весь комментарий
20.08.2025 09:19 Ответить
Трампа в яку сторону схилять ,то він в ту сторону і пукає
показать весь комментарий
20.08.2025 08:51 Ответить
Техас (як і десяток інших штатів) був анексований у Мексики під приводом захисту американських фермерів, яким мексиканці орендували землі. Відомий мексиканський генерал плакав що сусідство з США це прокляття Мексики. І тепер це вже сакральна американська земля. Іронія.
показать весь комментарий
20.08.2025 08:54 Ответить
Я про це написав трохи вище...
показать весь комментарий
20.08.2025 09:20 Ответить
Тебя, рыжая обезьяна, повесили бы на первом же фонаре. На шпальты он бы попал. На фонаре, на фонаре бы ты раскачивался
показать весь комментарий
20.08.2025 08:55 Ответить
Ні, ну чому? Попав би на перші шпальти в якості епічного злочинця та зрадника! Журналюги б не впустили шанс детально та послідовно публікувати усі дрібниці спочатку імпічменту, а потім процесу та страти.
Якби Америка таки була "грейт егейн", а не ТАКО, як зараз.
показать весь комментарий
20.08.2025 09:32 Ответить
Можна подумати, що трамп ніколи не потрапляв на перші шпальти. І ще потрапить, навіть без згадки про чухас - там десь файли епштейна завалялись
показать весь комментарий
20.08.2025 09:02 Ответить
Мексіка, введі войска! Техасу пора возвращаться в родную говень!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 09:06 Ответить
Трампидло і не таке може порівняти. Наприклад свій член з пальцем. А якиі до нього питання, старому пирдуну майже 80 років, в світі вже не дивуються з його висерів
показать весь комментарий
20.08.2025 09:14 Ответить
Даремно Трампа порівнюють з путіним. Вони зовсім різні. А ось із Лукашенкою його порівняти можна. Обидва не розумні, але хитрі, підозрілі, самозакохані нарцисси... Та керуються не розумом, а чуйкою.
Ось і в цьому питанні...
Можна як завгодно ставитися до Лукашенки, але після захоплення Криму слова він сказав правильні.
- "Если Крым ваш, почему не защищали? Меня избрали президентом страны и если бы кто-то хотел забрать ее часть, то я бы взял Калашникеов и лично пошел защищать"
показать весь комментарий
20.08.2025 09:24 Ответить
Так "Блазень" наш казав те саме... "Говорить", і "робить" - "трішки різні речі"... У Радянській армії прислів"я ходило - "Пи*деть - не мешки ворочать...". Чого ж він не змусив свої війська наступать, коли кацапи, в лютому 2022 року, увійшли на територію Чернігівщини? Він же про "Чарнигавщину" мріяв з перших років президентства! Відкрито казав : "Нет у вас, на Чарнигавщине, парадка... Атдайце мне яё - я наведу парадак...".
А коли погнав свою бригаду на Чернігів, а вона під Михайло-Коцюбинським, збунтувалася (бо побачила, ЧИМ зустрічають "асвабадицелей", українці - кацапи навіть трупи свої, зі згорілих танків та БТР-ів з БМП, що стояли вздовж дороги, не повитягували), то "затягнув язика у сраку"... Солдати кинули техніку та офіцерів, і пішли пішки назад, в БРСР.. І Лука послав бомбардувальники, щоб ті спалили колону техніки, на об"їздній дорозі під селом... ("Чтоб "хахлам" не дасталась!"). Де він був тоді - "с автаматам"?!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 10:03 Ответить
Я про 2014...
показать весь комментарий
20.08.2025 10:46 Ответить
Радше було би так, як з президентом в американському ж фільмі Civil War)
показать весь комментарий
20.08.2025 09:26 Ответить
Цікава географія:
Площа України - 603 628 км²
Площа Техасу - 696 241 км²
Площа Криму становить близько 4,3% від загальної площі України
Площа Техасу займає близько 7% від загальної площі води і суші США
показать весь комментарий
20.08.2025 09:29 Ответить
Трамп порівняв Крим із Техасом: Якби я відмовився від цієї землі, то потрапив би на першу шпальту

Кінь в шпальто...
показать весь комментарий
20.08.2025 09:30 Ответить
можливо він мав на увазі співвідношення у відсотках до загальної площі країни.
показать весь комментарий
20.08.2025 09:30 Ответить
"можливо він мав на увазі співвідношення у відсотках"

что вы такое говорите, трамп не знает что такое відсотки, а співвідношення тем более
показать весь комментарий
20.08.2025 10:16 Ответить
Зеленський взагалі загинув би захищав Крим зі зброєю в руках !
показать весь комментарий
20.08.2025 09:40 Ответить
Ти вже там, як перший ідіот світу
показать весь комментарий
20.08.2025 10:18 Ответить
Міжнародне право до початку 20 століття і зараз - це трохи різні речі.
показать весь комментарий
20.08.2025 10:29 Ответить
 
 