9 912 52
Трамп сравнил Крым с Техасом: Если бы я отказался от этой земли, то попал бы на первую полосу
Президент США сделал заявление об оккупированном Крыме, отметив, что он по размеру близок к Техасу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
Лидер США заявил, что оккупированный Крым по размерам близок к Техасу.
В сети показали размеры Техаса и Крыма. Площадь Техаса - 695,6 тыс. км², в то время как площадь Крыма - 27 тыс. км².
"Если я отказался бы от этой земли, я бы попал на первую полосу всех газет на следующие 20 лет", - сказал он.
Топ комментарии
+26 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий20.08.2025 08:42 Ответить Ссылка
+17 Старый зольдат
показать весь комментарий20.08.2025 08:37 Ответить Ссылка
+15 Victor Litarchuk
показать весь комментарий20.08.2025 08:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Популіст, барига та путініст - риси рудого пуйла!
Крим має 1200.
Запорізька область~300-350 км
Херсонська область~108 км
Донецька область~140 км
Приблизно вже більше 2000 км.
Ми тгам-тгам-тгам...
На тій підставі, що помірявся з ним економіками.
Так і сказав: "Порівняймо, економіка Техасу більша ніж у Канади, більша ніж в Австралії. І уявіть собі, економіка Техасу навіть більша за економіку Росії.
Як там казав картавий "творець України": "Спочатку вплутаємося в бійку, а там подивимося!".
А ти звернув увагу на "двозначність" трампового порівняння Криму з Техасом? Адже він пропонує Україні від Криму відмовиться! Тобто він виставляє себе дурнем, бо, по аналогії, виходить, що він пропонує США відмовиться від Техасу... По суті, виставляє себе зрадником державних інтересів...
До речі, історія "віджаття" Техасу до болю нагадує "віджаття" кацапами Криму, у 2014-му... Тоді теж "англаязычные фермеры", скориставшись слабкістю центральної влади Мексики, закрутили сепаратистське "колобродіння". А коли мексиканці спробували їх заспокоїть, підняли крик: "Америка, приди! Америка, введи!". От так Техас став складовою частиною США...
Якби Америка таки була "грейт егейн", а не ТАКО, як зараз.
Ось і в цьому питанні...
Можна як завгодно ставитися до Лукашенки, але після захоплення Криму слова він сказав правильні.
- "Если Крым ваш, почему не защищали? Меня избрали президентом страны и если бы кто-то хотел забрать ее часть, то я бы взял Калашникеов и лично пошел защищать"
А коли погнав свою бригаду на Чернігів, а вона під Михайло-Коцюбинським, збунтувалася (бо побачила, ЧИМ зустрічають "асвабадицелей", українці - кацапи навіть трупи свої, зі згорілих танків та БТР-ів з БМП, що стояли вздовж дороги, не повитягували), то "затягнув язика у сраку"... Солдати кинули техніку та офіцерів, і пішли пішки назад, в БРСР.. І Лука послав бомбардувальники, щоб ті спалили колону техніки, на об"їздній дорозі під селом... ("Чтоб "хахлам" не дасталась!"). Де він був тоді - "с автаматам"?!!!
Площа України - 603 628 км²
Площа Техасу - 696 241 км²
Площа Криму становить близько 4,3% від загальної площі України
Площа Техасу займає близько 7% від загальної площі води і суші США
Кінь в шпальто...
что вы такое говорите, трамп не знает что такое відсотки, а співвідношення тем более