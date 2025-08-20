Президент США сделал заявление об оккупированном Крыме, отметив, что он по размеру близок к Техасу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

Лидер США заявил, что оккупированный Крым по размерам близок к Техасу.

В сети показали размеры Техаса и Крыма. Площадь Техаса - 695,6 тыс. км², в то время как площадь Крыма - 27 тыс. км².

"Если я отказался бы от этой земли, я бы попал на первую полосу всех газет на следующие 20 лет", - сказал он.

