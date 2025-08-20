УКР
Новини Окупація Криму
Трамп порівняв Крим із Техасом: Якби я відмовився від цієї землі, то потрапив би на першу шпальту

Президент США зробив заяву про окупований Крим, зазначивши, що він за розміром близький до Техасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Лідер США заявив, що окупований Крим за розмірами близький до Техасу.

У мережі показали розміри Техасу та Криму. Площа Техасу - 695,6 тис. км², водночас площа Криму - 27 тис км².

"Якби я відмовився б від цієї землі, я б потрапив на першу шпальту всіх газет на наступні 20 років", - сказав він.

Читайте: Мешканцям окупованого Криму порадили звикати до проблем з пальним на АЗС до кінця війни

+22
20.08.2025 08:42 Відповісти
20.08.2025 08:42 Відповісти
+15
*****, до чого ж отупіли люди шо на перши посади голосують за ось таке як цей рудий кретин або наш найвЯлічнийший тощо.
20.08.2025 08:37 Відповісти
20.08.2025 08:37 Відповісти
+14
Губернатор американського штату Техас Грег ****** оголосив себе могутнішим за путіна.
На тій підставі, що помірявся з ним економіками.
Так і сказав: "Порівняймо, економіка Техасу більша ніж у Канади, більша ніж в Австралії. І уявіть собі, економіка Техасу навіть більша за економіку Росії.
20.08.2025 08:42 Відповісти
20.08.2025 08:42 Відповісти
Сильно його ковбасить! - на першій шпальті
20.08.2025 08:31 Відповісти
20.08.2025 08:31 Відповісти
Бреше, гад! Якби він здав Техас, то пртрапив би одразу на Кубу. На військову базу Гуантанамо. До компанії найжорстокіших наркобаронів, полонених талібів і іділівців.
20.08.2025 09:15 Відповісти
20.08.2025 09:15 Відповісти
А що можнаще почути від рудого продавця картоплі-фрі, гамбургерів та коли з MD?!?
Популіст, барига та путініст - риси рудого пуйла!
20.08.2025 08:35 Відповісти
20.08.2025 08:35 Відповісти
А якщо ще переплутати площу та висоту, то Крим значно перевищить Техас
20.08.2025 09:23 Відповісти
20.08.2025 09:23 Відповісти
Там не так багато. 590 км
Крим має 1200.
Запорізька область~300-350 км
Херсонська область~108 км
Донецька область~140 км
Приблизно вже більше 2000 км.
20.08.2025 09:57 Відповісти
20.08.2025 09:57 Відповісти
Для порівняння. Загальна площа території України становить 603 628 км², тобто 5,7 % території https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європи і 0,44 % території світу. За цим показником вона є найбільшою країною, яка повністю лежить у Європі.
20.08.2025 09:33 Відповісти
20.08.2025 09:33 Відповісти
Помаранчевий ще й топографічний критинизм має🤦
20.08.2025 08:37 Відповісти
20.08.2025 08:37 Відповісти
Здорового глузду,це вірно.Недолугий невіглас.
20.08.2025 08:46 Відповісти
20.08.2025 08:46 Відповісти
*****, до чого ж отупіли люди шо на перши посади голосують за ось таке як цей рудий кретин або наш найвЯлічнийший тощо.
20.08.2025 08:37 Відповісти
20.08.2025 08:37 Відповісти
... науково доведено...що у від 70 до 80 відсотків населення планети відсутні елементи аналітичного мислення. Більшість просто живе ... навіть не намагаючись думати... Як скот у кошарі.... як стадо на полі...ціллю якого є просто поїсти... а потім зробити природні потреби... поспати... посра..ти... І НЕ БІЛЬШ!!! Вони не тупіють... Вони такими і є. Це загальний тваринний світ... Тільки там тварини на чотирьох ратицях..а тут на двох... І як у стаді вибирають вожака.... так і серед двоногих вибирають вожака.
20.08.2025 09:22 Відповісти
20.08.2025 09:22 Відповісти
Довбой@б detected.
20.08.2025 08:40 Відповісти
20.08.2025 08:40 Відповісти
Схоже Деменцій Трумп таки змінить значення букви "G" в MAGA з "grate" на "guano". Він саме над цим працює і ***** йому вдячний...
20.08.2025 08:40 Відповісти
20.08.2025 08:40 Відповісти
Не чого ж тоді Україну змушуєте поступитись Кримом.Скади пуйлу ху-хо не хо-хо!
20.08.2025 08:42 Відповісти
20.08.2025 08:42 Відповісти
20.08.2025 08:42 Відповісти
20.08.2025 08:42 Відповісти
Ми коннікі-будьоннікі
Ми тгам-тгам-тгам...
20.08.2025 09:04 Відповісти
20.08.2025 09:04 Відповісти
Нас водила молодість в сабельний поход...в виконанні шмарклі
20.08.2025 09:45 Відповісти
20.08.2025 09:45 Відповісти
Губернатор американського штату Техас Грег ****** оголосив себе могутнішим за путіна.
На тій підставі, що помірявся з ним економіками.
Так і сказав: "Порівняймо, економіка Техасу більша ніж у Канади, більша ніж в Австралії. І уявіть собі, економіка Техасу навіть більша за економіку Росії.
20.08.2025 08:42 Відповісти
20.08.2025 08:42 Відповісти
В якості кого він би потрапив на першу шпальту газет? В якості зрадника? Цікаво, а Техас - це особиста земля Трампа? Замашки царя вже видно неозброєним оком.
20.08.2025 08:42 Відповісти
20.08.2025 08:42 Відповісти
так отож. тут трактувати можна по-різному цей його пост. ясно тут одне, що якби Чуб відмовився від Техасу, то на 20 років потрапив би на шпальти газет виключно зі сторони зрадника і самого ганебного політика США. тобто якщо Чуб таким своїм меседжем шле послання Зе, то це добра історія. Якщо Чуб шле таке послання ху йлу, то це хірова історія, бо тоді доведеться Штатам визнавати Крим за кацапами. Бо якщо Штати не визнають Крим за цапами, то тоді і сутність цього меседжу до ху йла важко приписати, бо по факту Крим ж не його, а вкрадений, тобто віджатий і анексований в України. Хочеться вірити в те, що це є таки послання ху йлу в тому контексті, мовляв, іди на угоду зараз, інакше втратиш усі загарбані території, включно з Кримом. бо повірити у те, що Штати підуть на юридичне визнання Криму за цапами, потім і Донбасу, потім... це буде лише початок, бо так відкриється скринька Пандори і усі сильніші країни будуть нарізати кордони силою, дивлячись на Крим і Донбас.. і Чуб тут точно не буде відкривати цю скриньку Пандори. Йому Нобель потрібен, а не скринька Пандори. хоча...
20.08.2025 08:58 Відповісти
20.08.2025 08:58 Відповісти
А чи воно розуміє, що то скринька Пандори? Він просто бачить гарненьку коробочку та відкриває її, а що там всередині...
Як там казав картавий "творець України": "Спочатку вплутаємося в бійку, а там подивимося!".
20.08.2025 09:27 Відповісти
20.08.2025 09:27 Відповісти
якщо не розуміє, то там у Білому домі є багато таких, хто це розуміє і аргументовано доведе це до залишків свідомості Чуба... Проте тут шукати цих всіх сенсів і тлумачень у цьому пості Чуба не варто. Бо Цензор лише частинку цього посту тут подав. А по факту про ті газетні шпальти на 20 років, то Чуб мав на увазі Обаму. все виявилося дуже банальним. Тобто за розширеною подачею цього меседжу Чуб мав на увазі, що якби на місці Обами тоді був Чуб і якби тоді при Чубі цапи анексували би Крим, то тоді про Чуба писали би у ЗМІ 20 років. а от про Обаму, який дозволив цапам анексувати Крим не писали і не пишуть взагалі нічого поганого.
20.08.2025 09:46 Відповісти
20.08.2025 09:46 Відповісти
Якби я був Полтавським соцьким - багато б дечого зробив - береги були б із сала а в річці б галушки варив
20.08.2025 08:45 Відповісти
20.08.2025 08:45 Відповісти
От тільки йому, яу "претенденту на посаду "полтавського соцького", нема кому по шиї надавать...
А ти звернув увагу на "двозначність" трампового порівняння Криму з Техасом? Адже він пропонує Україні від Криму відмовиться! Тобто він виставляє себе дурнем, бо, по аналогії, виходить, що він пропонує США відмовиться від Техасу... По суті, виставляє себе зрадником державних інтересів...
До речі, історія "віджаття" Техасу до болю нагадує "віджаття" кацапами Криму, у 2014-му... Тоді теж "англаязычные фермеры", скориставшись слабкістю центральної влади Мексики, закрутили сепаратистське "колобродіння". А коли мексиканці спробували їх заспокоїть, підняли крик: "Америка, приди! Америка, введи!". От так Техас став складовою частиною США...
20.08.2025 09:19 Відповісти
20.08.2025 09:19 Відповісти
Трампа в яку сторону схилять ,то він в ту сторону і пукає
20.08.2025 08:51 Відповісти
20.08.2025 08:51 Відповісти
Техас (як і десяток інших штатів) був анексований у Мексики під приводом захисту американських фермерів, яким мексиканці орендували землі. Відомий мексиканський генерал плакав що сусідство з США це прокляття Мексики. І тепер це вже сакральна американська земля. Іронія.
20.08.2025 08:54 Відповісти
20.08.2025 08:54 Відповісти
Я про це написав трохи вище...
20.08.2025 09:20 Відповісти
20.08.2025 09:20 Відповісти
Тебя, рыжая обезьяна, повесили бы на первом же фонаре. На шпальты он бы попал. На фонаре, на фонаре бы ты раскачивался
20.08.2025 08:55 Відповісти
20.08.2025 08:55 Відповісти
Ні, ну чому? Попав би на перші шпальти в якості епічного злочинця та зрадника! Журналюги б не впустили шанс детально та послідовно публікувати усі дрібниці спочатку імпічменту, а потім процесу та страти.
Якби Америка таки була "грейт егейн", а не ТАКО, як зараз.
20.08.2025 09:32 Відповісти
20.08.2025 09:32 Відповісти
Можна подумати, що трамп ніколи не потрапляв на перші шпальти. І ще потрапить, навіть без згадки про чухас - там десь файли епштейна завалялись
20.08.2025 09:02 Відповісти
20.08.2025 09:02 Відповісти
Мексіка, введі войска! Техасу пора возвращаться в родную говень!!!
20.08.2025 09:06 Відповісти
20.08.2025 09:06 Відповісти
Трампидло і не таке може порівняти. Наприклад свій член з пальцем. А якиі до нього питання, старому пирдуну майже 80 років, в світі вже не дивуються з його висерів
20.08.2025 09:14 Відповісти
20.08.2025 09:14 Відповісти
Даремно Трампа порівнюють з путіним. Вони зовсім різні. А ось із Лукашенкою його порівняти можна. Обидва не розумні, але хитрі, підозрілі, самозакохані нарцисси... Та керуються не розумом, а чуйкою.
Ось і в цьому питанні...
Можна як завгодно ставитися до Лукашенки, але після захоплення Криму слова він сказав правильні.
- "Если Крым ваш, почему не защищали? Меня избрали президентом страны и если бы кто-то хотел забрать ее часть, то я бы взял Калашникеов и лично пошел защищать"
20.08.2025 09:24 Відповісти
20.08.2025 09:24 Відповісти
Радше було би так, як з президентом в американському ж фільмі Civil War)
20.08.2025 09:26 Відповісти
20.08.2025 09:26 Відповісти
Цікава географія:
Площа України - 603 628 км²
Площа Техасу - 696 241 км²
Площа Криму становить близько 4,3% від загальної площі України
Площа Техасу займає близько 7% від загальної площі води і суші США
20.08.2025 09:29 Відповісти
20.08.2025 09:29 Відповісти
Трамп порівняв Крим із Техасом: Якби я відмовився від цієї землі, то потрапив би на першу шпальту

Кінь в шпальто...
20.08.2025 09:30 Відповісти
20.08.2025 09:30 Відповісти
можливо він мав на увазі співвідношення у відсотках до загальної площі країни.
20.08.2025 09:30 Відповісти
20.08.2025 09:30 Відповісти
Зеленський взагалі загинув би захищав Крим зі зброєю в руках !
20.08.2025 09:40 Відповісти
20.08.2025 09:40 Відповісти
 
 