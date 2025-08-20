Трамп порівняв Крим із Техасом: Якби я відмовився від цієї землі, то потрапив би на першу шпальту

Президент США зробив заяву про окупований Крим, зазначивши, що він за розміром близький до Техасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

У мережі показали розміри Техасу та Криму. Площа Техасу - 695,6 тис. км², водночас площа Криму - 27 тис км².

"Якби я відмовився б від цієї землі, я б потрапив на першу шпальту всіх газет на наступні 20 років", - сказав він.

