Трамп порівняв Крим із Техасом: Якби я відмовився від цієї землі, то потрапив би на першу шпальту
Президент США зробив заяву про окупований Крим, зазначивши, що він за розміром близький до Техасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
Лідер США заявив, що окупований Крим за розмірами близький до Техасу.
У мережі показали розміри Техасу та Криму. Площа Техасу - 695,6 тис. км², водночас площа Криму - 27 тис км².
"Якби я відмовився б від цієї землі, я б потрапив на першу шпальту всіх газет на наступні 20 років", - сказав він.
Популіст, барига та путініст - риси рудого пуйла!
Крим має 1200.
Запорізька область~300-350 км
Херсонська область~108 км
Донецька область~140 км
Приблизно вже більше 2000 км.
Ми тгам-тгам-тгам...
На тій підставі, що помірявся з ним економіками.
Так і сказав: "Порівняймо, економіка Техасу більша ніж у Канади, більша ніж в Австралії. І уявіть собі, економіка Техасу навіть більша за економіку Росії.
Як там казав картавий "творець України": "Спочатку вплутаємося в бійку, а там подивимося!".
А ти звернув увагу на "двозначність" трампового порівняння Криму з Техасом? Адже він пропонує Україні від Криму відмовиться! Тобто він виставляє себе дурнем, бо, по аналогії, виходить, що він пропонує США відмовиться від Техасу... По суті, виставляє себе зрадником державних інтересів...
До речі, історія "віджаття" Техасу до болю нагадує "віджаття" кацапами Криму, у 2014-му... Тоді теж "англаязычные фермеры", скориставшись слабкістю центральної влади Мексики, закрутили сепаратистське "колобродіння". А коли мексиканці спробували їх заспокоїть, підняли крик: "Америка, приди! Америка, введи!". От так Техас став складовою частиною США...
Якби Америка таки була "грейт егейн", а не ТАКО, як зараз.
Ось і в цьому питанні...
Можна як завгодно ставитися до Лукашенки, але після захоплення Криму слова він сказав правильні.
- "Если Крым ваш, почему не защищали? Меня избрали президентом страны и если бы кто-то хотел забрать ее часть, то я бы взял Калашникеов и лично пошел защищать"
Площа України - 603 628 км²
Площа Техасу - 696 241 км²
Площа Криму становить близько 4,3% від загальної площі України
Площа Техасу займає близько 7% від загальної площі води і суші США
