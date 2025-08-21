Канада готова продолжать обучать ВСУ и рассматривает новые форматы помощи, - начальница Штаба обороны Кариньян
Канада рассматривает различные форматы своего участия в будущей операции по поддержанию долговременного мира в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире радио СВС заявила начальница Штаба обороны Канады Дженни Кариньян.
Сейчас мы с коллегами из Штаба обороны работаем над тем, чтобы понять потребности. Пока никто не знает, каким именно будет перемирие", - ответила она на вопрос о том, каким будет вклад Канады в усилия Коалиции желающих по поддержке мира в Украине.
Кариньян отметила, что даже после возможного перемирия Украина будет нуждаться в поддержке союзников в обучении и развитии армии.
"Мы уже предоставляем Украине эту поддержку - и она будет продолжаться, а остальное пока изучается", - отметила начальница Штаба обороны Канады.
Що ти верзеш??? Коли це чия влада подібне казала?
Чи "ми горді, зухвалі, войовничі українці, ми самотужки подолаємо русню. нам не треба допомога ПВК" і "ми захищаємо Європу" - це одне й те саме???
CBC