Новости Помощь Украине от Канады
336 7

Канада готова продолжать обучать ВСУ и рассматривает новые форматы помощи, - начальница Штаба обороны Кариньян

Канада изучает участие в мирной операции в Украине

Канада рассматривает различные форматы своего участия в будущей операции по поддержанию долговременного мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире радио СВС заявила начальница Штаба обороны Канады Дженни Кариньян.

Сейчас мы с коллегами из Штаба обороны работаем над тем, чтобы понять потребности. Пока никто не знает, каким именно будет перемирие", - ответила она на вопрос о том, каким будет вклад Канады в усилия Коалиции желающих по поддержке мира в Украине.

Кариньян отметила, что даже после возможного перемирия Украина будет нуждаться в поддержке союзников в обучении и развитии армии.

"Мы уже предоставляем Украине эту поддержку - и она будет продолжаться, а остальное пока изучается", - отметила начальница Штаба обороны Канады.

"Ми тут вам покажемо декілька прийомчиків, але битися - то вже ви самі якось". Якось так
21.08.2025 08:47 Ответить
Ну так а хіба влада в 2022-м не казала всьому Світу - ми горді, зухвалі, войовничі українці, ми самотужки подолаємо русню. нам не треба допомога ПВК, ми захищаємо Європу та цілий Світ! Ну то які тепер претензії до держави, яка і так допомагає Україні, хоча не зобов'язана? Радянський "мотлох" (зброя) закінчився буквально влітку 2022-го. не кажуче про ППО. Але ж винні хто завгодно. А як же ж файно було розповідати всьому Світу, що "Україна займає четверте місце по експорту зброї". Цікаво, і звідки ж ця зброя була, якщо власного серійного виробництва майже не було? А тепер всі навкруги винні
21.08.2025 08:53 Ответить
"ми горді, зухвалі, войовничі українці, ми самотужки подолаємо русню. нам не треба допомога ПВК,"

Що ти верзеш??? Коли це чия влада подібне казала?
21.08.2025 11:17 Ответить
Я Вам не "тикав". Влада так і казала, що ми захищаємо Європу. Блогери-політруки з не дуже великим IQ і зараз про це постійно пишуть
21.08.2025 12:02 Ответить
Я це що за маніпуляція? Я конкретно навів вашу цитату і спитав, коли це хто казав.
Чи "ми горді, зухвалі, войовничі українці, ми самотужки подолаємо русню. нам не треба допомога ПВК" і "ми захищаємо Європу" - це одне й те саме???
21.08.2025 12:16 Ответить
Грати в політику з оборонними закупівлями в Канаді - це не новина, але враховуючи стан світу, військовим не можна дозволяти собі ігри та невизначеність, особливо з урахуванням того, що нинішні CF-18 швидко наближаються до завершення свого корисного строку служби.

Купівля F-35 робить канадські ВПС залежними від США щодо програмного забезпечення та ремонту, що має потенціал створювати затримки в розгортанні та впливати на оперативну готовність.

Нове звіту аудитора генерального управління виявило, що вартість придбання 88 американських винищувачів-невидимок F-35 зросла майже на 50 відсотків - з оцінюваних 19 мільярдів доларів до 27,7 мільярдів доларів - і це без додаткових витрат на зброю та інфраструктуру. Програма також стикається з браком підготовлених пілотів.
21.08.2025 08:51 Ответить
Цікаво, що один неполітичний аспект угоди щодо F-35, який міг би надати важливу, логічну обґрунтованість для перегляду, є тим, про що ніхто не хоче говорити публічно: потенційні ризики національної безпеки для Канади.

CBC
21.08.2025 08:55 Ответить
 
 