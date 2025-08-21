Канада готова продолжать обучать ВСУ и рассматривает новые форматы помощи, - начальница Штаба обороны Кариньян

Канада рассматривает различные форматы своего участия в будущей операции по поддержанию долговременного мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире радио СВС заявила начальница Штаба обороны Канады Дженни Кариньян.

Сейчас мы с коллегами из Штаба обороны работаем над тем, чтобы понять потребности. Пока никто не знает, каким именно будет перемирие", - ответила она на вопрос о том, каким будет вклад Канады в усилия Коалиции желающих по поддержке мира в Украине.

Кариньян отметила, что даже после возможного перемирия Украина будет нуждаться в поддержке союзников в обучении и развитии армии.

"Мы уже предоставляем Украине эту поддержку - и она будет продолжаться, а остальное пока изучается", - отметила начальница Штаба обороны Канады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Принимать решения относительно будущего Украины могут только украинцы, - глава МИД Канады Ананд