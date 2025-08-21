Канада готова продовжувати навчати ЗСУ та розглядає нові формати допомоги, - начальниця Штабу оборони Каріньян

Канада розглядає різні формати своєї участі у майбутній операції з підтримки довготривалого миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі радіо СВС заявила начальниця Штабу оборони Канади Дженні Каріньян.

Зараз ми з колегами зі Штабу оборони працюємо над тим, аби зрозуміти потреби. Наразі ніхто не знає, яким саме буде перемирʼя", - відповіла вона на запитання про те, яким буде внесок Канади в зусилля Коаліції охочих із підтримки миру в Україні.

Каріньян зазначила, що навіть після можливого перемир’я Україна потребуватиме підтримки союзників у навчанні та розвитку армії.

"Ми вже надаємо Україні цю підтримку - і вона триватиме, а решта поки вивчається", - зазначила начальниця Штабу оборони Канади.

