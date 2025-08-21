Канада готова продовжувати навчати ЗСУ та розглядає нові формати допомоги, - начальниця Штабу оборони Каріньян
Канада розглядає різні формати своєї участі у майбутній операції з підтримки довготривалого миру в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі радіо СВС заявила начальниця Штабу оборони Канади Дженні Каріньян.
Зараз ми з колегами зі Штабу оборони працюємо над тим, аби зрозуміти потреби. Наразі ніхто не знає, яким саме буде перемирʼя", - відповіла вона на запитання про те, яким буде внесок Канади в зусилля Коаліції охочих із підтримки миру в Україні.
Каріньян зазначила, що навіть після можливого перемир’я Україна потребуватиме підтримки союзників у навчанні та розвитку армії.
"Ми вже надаємо Україні цю підтримку - і вона триватиме, а решта поки вивчається", - зазначила начальниця Штабу оборони Канади.
Купівля F-35 робить канадські ВПС залежними від США щодо програмного забезпечення та ремонту, що має потенціал створювати затримки в розгортанні та впливати на оперативну готовність.
Нове звіту аудитора генерального управління виявило, що вартість придбання 88 американських винищувачів-невидимок F-35 зросла майже на 50 відсотків - з оцінюваних 19 мільярдів доларів до 27,7 мільярдів доларів - і це без додаткових витрат на зброю та інфраструктуру. Програма також стикається з браком підготовлених пілотів.
CBC