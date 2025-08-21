УКР
Новини Допомога Україні від Канади
175 4

Канада готова продовжувати навчати ЗСУ та розглядає нові формати допомоги, - начальниця Штабу оборони Каріньян

Канада вивчає участь у мирній операції в Україні

Канада розглядає різні формати своєї участі у майбутній операції з підтримки довготривалого миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в ефірі радіо СВС заявила начальниця Штабу оборони Канади Дженні Каріньян.

Зараз ми з колегами зі Штабу оборони працюємо над тим, аби зрозуміти потреби. Наразі ніхто не знає, яким саме буде перемирʼя", - відповіла вона на запитання про те, яким буде внесок Канади в зусилля Коаліції охочих із підтримки миру в Україні.

Каріньян зазначила, що навіть після можливого перемир’я Україна потребуватиме підтримки союзників у навчанні та розвитку армії.

"Ми вже надаємо Україні цю підтримку - і вона триватиме, а решта поки вивчається", - зазначила начальниця Штабу оборони Канади.

Автор: 

Канада (2249) миротворці (871) допомога (8667) Україна (6054)
"Ми тут вам покажемо декілька прийомчиків, але битися - то вже ви самі якось". Якось так
показати весь коментар
21.08.2025 08:47 Відповісти
Ну так а хіба влада в 2022-м не казала всьому Світу - ми горді, зухвалі, войовничі українці, ми самотужки подолаємо русню. нам не треба допомога ПВК, ми захищаємо Європу та цілий Світ! Ну то які тепер претензії до держави, яка і так допомагає Україні, хоча не зобов'язана? Радянський "мотлох" (зброя) закінчився буквально влітку 2022-го. не кажуче про ППО. Але ж винні хто завгодно. А як же ж файно було розповідати всьому Світу, що "Україна займає четверте місце по експорту зброї". Цікаво, і звідки ж ця зброя була, якщо власного серійного виробництва майже не було? А тепер всі навкруги винні
показати весь коментар
21.08.2025 08:53 Відповісти
Грати в політику з оборонними закупівлями в Канаді - це не новина, але враховуючи стан світу, військовим не можна дозволяти собі ігри та невизначеність, особливо з урахуванням того, що нинішні CF-18 швидко наближаються до завершення свого корисного строку служби.

Купівля F-35 робить канадські ВПС залежними від США щодо програмного забезпечення та ремонту, що має потенціал створювати затримки в розгортанні та впливати на оперативну готовність.

Нове звіту аудитора генерального управління виявило, що вартість придбання 88 американських винищувачів-невидимок F-35 зросла майже на 50 відсотків - з оцінюваних 19 мільярдів доларів до 27,7 мільярдів доларів - і це без додаткових витрат на зброю та інфраструктуру. Програма також стикається з браком підготовлених пілотів.
показати весь коментар
21.08.2025 08:51 Відповісти
Цікаво, що один неполітичний аспект угоди щодо F-35, який міг би надати важливу, логічну обґрунтованість для перегляду, є тим, про що ніхто не хоче говорити публічно: потенційні ризики національної безпеки для Канади.

CBC
показати весь коментар
21.08.2025 08:55 Відповісти
 
 