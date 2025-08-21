Россияне не останавливают обстрелы правобережья Днепра и штурмы у Антоновских мостов, - Силы обороны
На юге Украины противник продолжает наносить массированные авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами по правому берегу Днепра, а также не прекращает активные штурмовые действия возле Антоновских мостов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
Всего на Приднепровском направлении враг совершил 3 неудачные попытки захватить плацдармы у Антоновского автомобильного и Антоновского железнодорожного мостов, стремясь выбить с позиций украинских морпехов.
На Ореховском направлении противник продолжает безуспешные попытки атаковать наши позиции в районе Приморского Запорожской области. За минувшие сутки зафиксирована одна такая атака.
На Гуляйпольском направлении противник продолжает перегруппировку и переброску на передовые позиции личного состава штурмовых групп, проводит логистические и разведывательные мероприятия для возобновления активных атакующих действий. Кроме того, нанес массированный авиационный удар по Белогорью, применяя четыре десятка НАРов.
Всего в операционной зоне группировки войск "Південь" враг нанес 4 авиационных удара, применяя 11 корректируемых авиабомб, в частности в Запорожской области по Приморскому - 7 КАБов, Орехову - 4. Также агрессор нанес массированный удар НАРами по Белогорью (40 НАРов) и атаковал населенные пункты, которые расположены вблизи разрушенной Каховской плотины: по Бургунке - 60 и по Львово - 20 НАРов.
Также за прошедшие сутки противник активно применял на Юге Украины БПЛА типа "шахед". Всего зафиксировано 78 таких беспилотников, большую часть из которых уничтожили защитники украинского неба.
За вчера враг активизировал и применение артиллерии. На Юге зафиксировано 249 вражеских обстрелов наших позиций с использованием почти тысячи боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 570 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 150 сбросов с БПЛА, использовав 170 боеприпасов.
В своих атаках на Юге враг активно применял барражирующие боеприпасы и БПЛА самолетного типа, в частности "Молнию" и "Ланцет". За прошедшие сутки противник использовал 15 единиц такого вооружения.
Обстрелы гражданских
За прошедшие сутки от артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Зафиксирован 21 обстрел по 13 населенным пунктам, в частности по Никополю, Марганцу, Орехову, Степногорску, Белозерке, Вышетарасовке и Беленькому и другим.
Вследствие вражеских атак по гражданским городам и селам более десятка мирных жителей получили ранения и травмы различной тяжести.
В Белозерке на Херсонщине от вражеских атак дронами-камикадзе и артобстрелов пострадали гражданские лица: один погиб и двое получили ранения. Кроме того, в Селище есть разрушения жилой застройки, газопровода и коммуникационных объектов.
За минувшие сутки враг нанес удары "шахедами" по Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате произошли разрушения и возникли пожары на гражданских объектах. Пострадала припортовая инфраструктура в Измаиле, горели многоквартирные дома и административные здания, автомобильный транспорт, есть пострадавшие среди местных жителей. От ударов FPV и артиллерийских обстрелов на Херсонщине, Запорожье и Днепропетровщине, разрушены частные здания, пострадала ЛЭП.
Потери врага
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки обнаружены и уничтожены 7 расчетов вражеских операторов БпАК.
Всего за минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 50 оккупантов;
- 4 артиллерийские системы;
- 37 единиц автомобильной техники;
- 1 ЗРК ТОР;
- 2 наземных разведывательных комплекса (неопределенного типа);
- 6 БПЛА, среди которых Zala, Supercam, "Орлан";
- 3 мотоцикла;
- лодка, квадроцикл и окопный РЭБ;
- 1 Starlink и 6 антенн связи и управления БПЛА;
- 1 полевой склад ГСМ;
- 1 генератор.
Разрушено 49 укрытий.
