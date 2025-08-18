Россияне могут увеличить количество артобстрелов на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, - Силы обороны

Количество артиллерийских обстрелов со стороны российских войск может существенно увеличиться на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укрінформ заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"По данным нашей разведки, количество артиллерийских обстрелов может увеличиться, ведь противник увеличил лимит на 54% на артиллерийские боеприпасы для контрбатарейной борьбы", - отметил спикер.

Волошин напомнил, что ранее враг тратил около 12 тысяч боеприпасов на обстрелы, а в ближайшее время их количество может вырасти до 18-18,5 тысяч. Ежедневно на южных направлениях россияне осуществляют около 200-250 обстрелов с использованием 750-800 боеприпасов.

"Информация об увеличении лимитов на боеприпасы может свидетельствовать о том, что противник готовится активизировать обстрелы или же для сопровождения штурмовых действий", - добавил он.

Волошин также отметил, что на Ореховском направлении возросло количество боевых столкновений с врагом.

"За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей несколько увеличилось количество боевых столкновений, но Силы обороны Украины проводят поисково-ударные действия, чтобы восстановить позиции и отбросить противника от населенных пунктов Плавни и Каменское на Ореховском направлении", - рассказал Волошин.

По словам спикера, российские оккупанты не вытеснили Силы обороны из населенного пункта Каменское.

"Мы сейчас проводим там (Каменское - ред.) поисково-ударные действия с целью восстановления позиций, имеем определенные успехи. Некоторые позиции восстановили и отбросили врага. Таких позиций восстановлено на 23% больше, чем на прошлой неделе", - отметил Волошин.