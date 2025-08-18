Росіяни можуть збільшити кількість артобстрілів на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, - Сили оборони

Кількість артилерійських обстрілів з боку російських військ може суттєво збільшитись на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"За даними нашої розвідки, кількість артилерійських обстрілів може збільшитись, адже противник збільшив ліміт на 54% на артилерійські боєприпаси для контрбатарейної боротьби", - зазначив речник.

Волошин нагадав, що раніше ворог витрачав близько 12 тисяч боєприпасів на обстріли, а найближчим часом їхня кількість може зрости до 18-18,5 тисяч. Щодня на південних напрямках росіяни здійснюють близько 200-250 обстрілів із використанням 750-800 боєприпасів.

"Інформація про збільшення лімітів на боєприпаси може свідчити про те, що противник готується активізувати обстріли або ж для супроводження штурмових дій", - додав він.

Волошин також зазначив, що на Оріхівському напрямку зросла кількість бойових зіткнень з ворогом.

"За минулий тиждень порівняно з попереднім дещо збільшилась кількість бойових зіткнень, але Сили оборони України проводять пошуково-ударні дії, щоб відновити позиції та відкинути противника від населених пунктів Плавні і Кам'янське на Оріхівському напрямку", - розповів Волошин.

За словами речника, російські окупанти не витіснили Сили оборони з населеного пункту Кам'янське.

"Ми зараз проводимо там (Кам'янське - ред.) пошуково-ударні дії з метою відновлення позицій, маємо певні успіхи. Деякі позиції відновили і відкинули ворога. Таких позицій відновлено на 23% більше, ніж минулого тижня", - зазначив Волошин.