Знищено 17 розрахунків ворожих операторів БпАК за добу, - Сили оборони Півдня

Втрати РФ на півдні

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу виявлені і знищені 17 розрахунків ворожих операторів БпАК.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом минулої доби ворожі втрати становлять:

  • 38 окупантів;
  • 10 артилерійських систем;
  • 29 одиниць автомобільної техніки;
  • 8 БпЛА, серед яких Zala, Supercam, Орлан-30;
  • 3 мотоцикли;
  • 1 човен;
  • 1 трактор;

Також дивіться: Склад БК та окупантів знищено у Мелітополі, - ГУР МО. ВIДЕО

  • потяг (в тимчасово окупованому Молочанську);
  • 6 антен зв’язку і управління БпЛА;
  • 1 польовий склад майна;
  • 2 місця зберігання боєприпасів;
  • 1 генератор;
  • 2 точки зльоту БпЛА.

Читайте: На півдні українські війська відбили численні атаки окупантів, ворог зазнав втрат, - Сили оборони

Крім того, зруйновано 29 укриттів.

