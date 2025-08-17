Знищено 17 розрахунків ворожих операторів БпАК за добу, - Сили оборони Півдня
Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу виявлені і знищені 17 розрахунків ворожих операторів БпАК.
Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загалом минулої доби ворожі втрати становлять:
- 38 окупантів;
- 10 артилерійських систем;
- 29 одиниць автомобільної техніки;
- 8 БпЛА, серед яких Zala, Supercam, Орлан-30;
- 3 мотоцикли;
- 1 човен;
- 1 трактор;
- потяг (в тимчасово окупованому Молочанську);
- 6 антен зв’язку і управління БпЛА;
- 1 польовий склад майна;
- 2 місця зберігання боєприпасів;
- 1 генератор;
- 2 точки зльоту БпЛА.
Крім того, зруйновано 29 укриттів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль