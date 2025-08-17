Склад БК та окупанти знищені у Мелітополі, - ГУР МО. ВIДЕО
16 серпня 2025 року внаслідок операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено склад БК та російських загарбників, яких держава-агресор перекинула на Запорізький фронт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.
"Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі", - йдеться в повідомленні.
У результаті знищено щонайменше шестеро російських загарбників з морської піхоти, а також екіпажу БПЛА так званого кадировського батальйону "Ахмад-Восток". Точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських окупантів встановлюються.
Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації.
На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої.
