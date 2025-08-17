РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8412 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 863 1

Склад БК и оккупанты уничтожены в Мелитополе, - ГУР МО. ВИДЕО

16 августа 2025 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожен склад БК и российских захватчиков, которых государство-агрессор перебросило на Запорожский фронт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО.

"Грохот раздался в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе", - говорится в сообщении.

В результате уничтожено по меньшей мере шесть российских захватчиков из морской пехоты, а также экипажа БПЛА так называемого кадыровского батальона "Ахмад-Восток". Точное количество безвозвратных и санитарных потерь российских оккупантов устанавливаются.

В результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации.

На место оккупанты направили четыре автомобиля скорой помощи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наши спецназовцы пленили двух оккупантов, которые пытались установить флаг России в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

Мелитополь (618) Запорожская область (3426) ГУР (553) Мелитопольский район (11)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розслабились - розслаблятись не можна - можуть вздрючити
показать весь комментарий
17.08.2025 12:05 Ответить
 
 