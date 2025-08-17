Склад БК и оккупанты уничтожены в Мелитополе, - ГУР МО. ВИДЕО
16 августа 2025 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожен склад БК и российских захватчиков, которых государство-агрессор перебросило на Запорожский фронт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО.
"Грохот раздался в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе", - говорится в сообщении.
В результате уничтожено по меньшей мере шесть российских захватчиков из морской пехоты, а также экипажа БПЛА так называемого кадыровского батальона "Ахмад-Восток". Точное количество безвозвратных и санитарных потерь российских оккупантов устанавливаются.
В результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации.
На место оккупанты направили четыре автомобиля скорой помощи.
