Уничтожено 17 расчетов вражеских операторов БпАК за сутки, - Силы обороны Юга

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки обнаружены и уничтожены 17 расчетов вражеских операторов БпАК.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом за прошедшие сутки вражеские потери составляют:

38 оккупантов;

10 артиллерийских систем;

29 единиц автомобильной техники;

8 БпЛА, среди которых Zala, Supercam, Орлан-30;

3 мотоцикла;

1 лодка;

1 трактор;

поезд (во временно оккупированном Молочанске);

6 антенн связи и управления БпЛА;

1 полевой склад имущества;

2 места хранения боеприпасов;

1 генератор;

2 точки взлета БпЛА.

Кроме того, разрушено 29 укрытий.