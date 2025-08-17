Уничтожено 17 расчетов вражеских операторов БпАК за сутки, - Силы обороны Юга
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки обнаружены и уничтожены 17 расчетов вражеских операторов БпАК.
Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в целом за прошедшие сутки вражеские потери составляют:
- 38 оккупантов;
- 10 артиллерийских систем;
- 29 единиц автомобильной техники;
- 8 БпЛА, среди которых Zala, Supercam, Орлан-30;
- 3 мотоцикла;
- 1 лодка;
- 1 трактор;
- поезд (во временно оккупированном Молочанске);
- 6 антенн связи и управления БпЛА;
- 1 полевой склад имущества;
- 2 места хранения боеприпасов;
- 1 генератор;
- 2 точки взлета БпЛА.
Кроме того, разрушено 29 укрытий.
