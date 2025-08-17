РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8556 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Потери врага
401 0

Уничтожено 17 расчетов вражеских операторов БпАК за сутки, - Силы обороны Юга

Потери РФ на юге

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки обнаружены и уничтожены 17 расчетов вражеских операторов БпАК.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом за прошедшие сутки вражеские потери составляют:

  • 38 оккупантов;
  • 10 артиллерийских систем;
  • 29 единиц автомобильной техники;
  • 8 БпЛА, среди которых Zala, Supercam, Орлан-30;
  • 3 мотоцикла;
  • 1 лодка;
  • 1 трактор;

Также смотрите: Склад БК и оккупантов уничтожен в Мелитополе, - ГУР МО. ВИДЕО

  • поезд (во временно оккупированном Молочанске);
  • 6 антенн связи и управления БпЛА;
  • 1 полевой склад имущества;
  • 2 места хранения боеприпасов;
  • 1 генератор;
  • 2 точки взлета БпЛА.

Читайте: На юге украинские войска отбили многочисленные атаки оккупантов, враг понес потери, - Силы обороны

Кроме того, разрушено 29 укрытий.

Автор: 

армия РФ (20325) ликвидация (3965) уничтожение (7679) Силы обороны юга (423)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 