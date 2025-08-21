Росіяни не припиняють обстріли правобережжя Дніпра та штурми біля Антонівських мостів, - Сили оборони

На півдні України противник продовжує завдавати масованих авіаударів некерованими авіаційними ракетами по правому берегу Дніпра, а також не припиняє активні штурмові дії біля Антонівських мостів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

Загалом на Придніпровському напрямку ворог здійснив 3 невдалі спроби захопити плацдарми біля Антонівського автомобільного і Антонівського залізничного мостів, прагнучи вибити з позицій українських морпіхів.

На Оріхівському напрямку противник продовжує безуспішні спроби атакувати наші позиції в районі Приморського Запорізької області. Минулої доби зафіксовано одну таку атаку.

На Гуляйпільському напрямку противник продовжує перегрупування і перекидання на передові позиції особового складу штурмових груп, проводить логістичні та розвідувальні заходи для відновлення активних атакувальних дій. Крім того, завдав масованого авіаційного удару по Білогір'ю, застосовуючи чотири десятки НАРів.

Загалом в операційній зоні угрупування військ "Південь" ворог завдав 4 авіаційні удари, застосовуючи 11 корегованих авіабомб, зокрема в Запорізькій області по Приморському - 7 КАБів, Оріхову - 4. Також агресор завдав масованого удару НАРами по Білогір'ю (40 НАРів) і атакував населені пункти, які розташовані поблизу зруйнованої Каховської греблі: по Бургунці - 60 і по Львовому - 20 НАРів.

Також минулої доби противник активно застосовував на Півдні України БпЛА типу "шахед". Всього зафіксовано 78 таких безпілотників, більшу частину з яких знищили захисники українського неба.

За вчора ворог активізував і застосування артилерії. На Півдні зафіксовано 249 ворожих обстрілів наших позицій з використанням майже тисячі боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти завдали понад 570 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 150 скидів з БпЛА, використавши 170 боєприпасів.

У своїх атаках на Півдні ворог активно застосовував баражуючі боєприпаси і БпЛА літакового типу, зокрема "Молнію" і "Ланцет". Минулої доби противник використав 15 одиниць такого озброєння.

Обстріли цивільних

Впродовж минулої доби від артобстрілів і ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зафіксований 21 обстріл по 13 населених пунктах, зокрема по Нікополю, Марганцю, Оріхову, Степногірську, Білозерці, Вищетарасівці і Біленькому та інших.

Внаслідок ворожих атак по цивільних містах і селах більше десятка мирних мешканців отримали поранення і травми різної важкості.

В Білозерці на Херсонщині від ворожих атак дронами-камікадзе і артобстрілів постраждали цивільні особи: одна загинула і двоє отримали поранення. Крім того, в Селищі є руйнування житлової забудови, газогону і комунікаційних об’єктів.

За минулу добу ворог завдав ударів "шахедами" по Одеській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Внаслідок цього стались руйнування і виникли пожежі на цивільних обʼєктах. Постраждала припортова інфраструктура в Ізмаїлі, горіли багатоквартирні будинки і адміністративні будівлі, автомобільний транспорт, є постраждалі серед місцевих мешканців. Від ударів FPV і артилерійських обстрілів на Херсонщині, Запоріжжі і Дніпропетровщині, зруйновані приватні будівлі, постраждала ЛЕП.

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу виявлені і знищені 7 розрахунків ворожих операторів БпАК.

Загалом минулої доби ворожі втрати становлять:

50 окупантів;

4 артилерійські системи;

37 одиниць автомобільної техніки;

1 ЗРК ТОР;

2 наземні розвідувальні комплекси (невизначеного типу);

6 БпЛА, серед яких Zala, Supercam, Орлан;

3 мотоцикли;

човен, квадроцикл та окопний РЕБ;

1 Starlink та 6 антен зв’язку і управління БпЛА;

1 польовий склад ПММ;

1 генератор.

Зруйновано 49 укриттів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни можуть збільшити кількість артобстрілів на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, - Сили оборони