Рада приняла новый закон о профессиональном образовании. Что он предусматривает?

Верховная Рада приняла новый закон "О профессиональном образовании".

Соответствующий законопроект №13107-д во втором чтении на заседании в четверг поддержали 285 нардепов, сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") в Telegram.

Новый документ должен заменить действующий закон "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании", принятый в 1998 году.

Среди прочего, он предусматривает, что каждый человек имеет право в течение жизни бесплатно получить профессиональное образование за счет средств государственного или местного бюджета, независимо от наличия у него полученного профессионального предвысшего или высшего образования.

При этом государственные и местные бюджеты должны финансировать получение профессионального образования и профессиональных квалификаций для не менее чем 25% выпускников школ. Этот процент будет расти постепенно с 13% в 2026 году до 25% - в 2030 году.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение обязательств Украины в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility от ЕС.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, принятие закона является условием получения средств по программе Ukraine Facility от ЕС.

"Это важный шаг на пути европейской интеграции и выполнения Плана Украины, открывающий доступ к около 390 млн евро поддержки от ЕС", - прокомментировала глава правительства принятие закона в Telegram.

Кроме того, действующий закон "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" был принят в 1998 году, указывают авторы законопроекта.

"За эти 27 лет произошли и продолжают происходить существенные структурные изменения не только системы образования Украины, но и рынка труда, на удовлетворение запросов и потребностей которого в смысле подготовки качественного человеческого капитала работает система профессионального образования", - отмечается в пояснительной записке.

Следовательно, проект закона "О профессиональном образовании", среди прочего, предусматривает:

введение новых принципов государственной политики в сфере профессионального образования;

создание новых условий и возможностей для получения профессионального образования в течение жизни;

создание новой системы финансирования учреждений профессионального образования;

введение новых механизмов реализации получения профильного среднего образования профессионального направления с учетом перехода на трехлетнее профильное среднее образование с 2027 года;

усиление автономии учреждений профессионального образования;

введение механизма признания/подтверждения результатов обучения (компетентностей) и квалификаций;

упрощение механизма передачи учреждений профессионального образования из государственной в коммунальную собственность;

определение конкретных форм и механизмов объединения усилий бизнеса и профессионального образования;

усиление сотрудничества учреждений профессионального образования с работодателями и расширение механизма партнерства и тому подобное;

определение особенностей образовательной деятельности субъектов, осуществляющих обучение на рабочем месте (на производстве);

введение нового органа управления учреждения профессионального образования - наблюдательного совета, который будет состоять преимущественно из работодателей и бизнес-партнеров.

Как сообщалось, ранее председатель Комитета ВР по вопросам образования, образования, науки и инноваций Сергей Бабак ("Слуга народа") обещал, что парламент примет этот закон до 30 июня, поскольку это было одним из обязательств Украины на второй квартал по программе финансирования Ukraine Facility.