68% опрошенных американцев против идеи подарить Путину часть территории Украины

Большинство американцев не поддерживают идею передачи России украинских территорий после войны. Исследование проводилось на фоне предложений президента США Дональда Трампа относительно возможных "обменов территориями" Украины как части мирного соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

В опросе The Economist/YouGov на вопрос "Сколько территории Украины вы готовы передать России после войны?" 68% респондентов ответили "ничего".

Еще 21% участников опроса затруднились с ответом, 5% высказались за передачу "части" украинской территории, 2% за "половину", а 1% - за "большую часть".

При этом 27% американцев считают Украину союзником, 38% - дружественной страной. Только 12% считают Украину недружественной страной, а 4% - враждебной.

В войне на стороне Украины находятся 66% американцев и 3% - на стороне России.

