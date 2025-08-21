68% опитаних американців проти ідеї подарувати Путіну частину території України
Більшість американців не підтримують ідею передачі Росії українських територій після війни. Дослідження проводилося на тлі пропозицій президента США Дональда Трампа щодо можливих "обмінів територіями" України як частини мирної угоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Hill.
В опитуванні The Economist/YouGov на запитання "Скільки території України ви готові передати Росії після війни?" 68% респондентів відповіли "нічого".
Ще 21% учасників опитування вагалися з відповіддю, 5% висловилися за передачу "частини" української території, 2% за "половину", а 1% - за "більшу частину".
При цьому 27% американців вважають Україну союзником, 38% - дружньою країною. Тільки 12% вважають Україну недружньою країною, а 4% - ворожою.
У війні на боці України перебувають 66% американців і 3% - на боці Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
×уймеч!
Українці тим більше проти здачі...
А рижий виродок і далі буде наполягати на здачі Донбасу пуйлу?
І що Зеля, невже заради примарного миру піде на здачу території пуйлу?
Поранених американців ще більше.
Значить пройшли через фронт, тисячі американців.
Чтобы пугать ею Европу . держать ее Европу на коротком поводке . зарабатывать на экспорте оружия и диктовать свои условия. это показало поведение как Трампа так БАйдена при агрессии террорашки на Украину, да и остальных президентов США, кроме Рейгана и Роберта Кенноди которого убили
https://www.facebook.com/hard.mkl/posts/24872144095710769?__cft__[0]=AZU8ZFg8_yE5_hCKPBmqmdsoO46U5853Ck0B4b3sOYJGDmfpNQ1wDj_3GJwymM8VhVpRUNK5Ma-Rb-JCfViKnhFsjNwgQRsXA-4IGK0itKaj78izx2Ma4O0lUNDiRingUOIkEOcdlcYXnL9JxVbRw0gW3IzTpqYitWXe8rw7E40MuNnrcMpMbaT_wmn3IwGoj24EDSXN-UFiLqp9a9kjNqR-hj-cSFenzg6r1UQbQlQv2IUaR3aOSoror1-CCz8iWj8&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R 1 дн. ·
- Ви мусите капітулювати, віддати Південь України, включно з Одесою, - казали Serhii Kryvonos американські державні діячі у Вашингтоні.
- Я, не підбираючи дипломатичних слів, сказав, що Україна ніколи не капітулює. Ми будемо воювати, - генерал пригадав ту березневу розмову з американцями в етері «Новини.LIVE».
І Україна має начхати на розміри імперії зла та кількість майбутнього «м'яса» в росії. Бо вся фішка успіху - це правильно організовані бойові дії. Розфігачений росіянський тил.
Я передивилася інтерв'ю генерала і підготувала для вас кілька тез та цитат. Загалом мова йтиме про НАТО:
1. Легендарний 5-й параграф Статуту Альянсу - лише декларація.
На країну НАТО напали? 5-й параграф не дає жодного імперативу долучатися іншим до бойових дій. Там йдеться тільки про допомогу. Якою вона має бути? А це вже залежить від доброї волі кожної із країн.
2. НАТО розучилося воювати.
З 1991 по 2022 рік воно готувалося до маленьких, локальних конфліктів тривалістю не більше 30-60 діб.
3. Країни Альянсу не готові до ведення серйозних бойових дій. Бо війна - це економіка.
«Економіка Європи поки що не дозріла до нарощення військових м'язів», - каже генерал Кривонос. Чому так сталося? Бо Європа пожинає плоди власної політики миротворчості та скорочення виробництва зброї й ***********.
Так, у Франції з 2007 року призупинили виробництво пороху. А один із порохових заводів Німеччини росіянці викупили через підставних осіб. Потім цей завод став банкрутом. А в грудні 2024 року в Бундесвері сказали, що, Німеччині вистачить снарядів рівно на 3 тижні війни.
4. Натівська зброя не підходить для ******** війни.
Сергій Кривонос каже, французькі та канадські БТРи цілком ОК для невеличких поліцейських операцій, але не для масштабних бойових дій.
Ба більше. Танк за 12-15 мільйонів «зелених» можна спалити двома-трьома дронами. Причому кожен із них коштує 500 доларів. Як вам таке співвідношення?
5. Захід проти перемир'я в Україні.
Звучить страшно, зате - факт. Просто НАТО не готове до війни з росією. Ні економічно, ні морально, ні за кількістю людей. А це - козир для України.
«Хочете, щоб росія не напала на вас - вкладайтеся в нашу силу, нарощуйте наші м'язи вашими грошима», - каже генерал.
6. росія перейшла межу між війною та тероризмом ще у 2014 році.
Захоплення Криму - це тероризм чистої води.
«Там нічого військового не було. Це - політичний шантаж і блеф, який дав результати. А світове співтовариство набрало в рот води й боялося щось сказати», - сказав Сергій Кривонос.
А підрив Каховської ГЕС - ще один терористичний акт від росії.
7. Європа і США бояться розвалу російської федерації.
Вся фішка в її ядерній зброї. На думку Заходу, якщо імперія зла впаде, світ буде страждати від ядерного тероризму та шантажу.
«Тому вони будуть прикладати максимум зусиль, аби росія як суверенна незалежна держава існувала - щоб не допустити ядерної ескалації. І доля України на даному етапі для них значно менш важлива, ніж власна безпека», - пояснив ситуацію генерал Кривонос.
8. Якщо Україна програє - наступною жертвою стане Європа.
Чому? Бо путін боїться власних головорізів. Люди, які звикли безкарно вбивати, ґвалтувати, грабувати й калічити - наркомани війни. Що вони зроблять після її закінчення? Заколот у росії.
А тому путін рухатиметься з танками на Європу. І домовитися з орками Європі не допоможуть жодні гроші на світі.
9. Російсько-українська війна - це полігон для випробування зброї нового покоління.
Ні Європа, ні Штати не дають Україні безплатно **********, танки, ракети чи літаки. Ми за все розплачуємося власними життями та кров'ю.
У мене все. Намагалася бути максимально короткою. Кому замало, лінк шукайте у першому коменті.