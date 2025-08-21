68% опитаних американців проти ідеї подарувати Путіну частину території України

Більшість американців не підтримують ідею передачі Росії українських територій після війни. Дослідження проводилося на тлі пропозицій президента США Дональда Трампа щодо можливих "обмінів територіями" України як частини мирної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Hill.

В опитуванні The Economist/YouGov на запитання "Скільки території України ви готові передати Росії після війни?" 68% респондентів відповіли "нічого".

Ще 21% учасників опитування вагалися з відповіддю, 5% висловилися за передачу "частини" української території, 2% за "половину", а 1% - за "більшу частину".

При цьому 27% американців вважають Україну союзником, 38% - дружньою країною. Тільки 12% вважають Україну недружньою країною, а 4% - ворожою.

У війні на боці України перебувають 66% американців і 3% - на боці Росії.

