УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9619 відвідувачів онлайн
Новини
1 297 30

68% опитаних американців проти ідеї подарувати Путіну частину території України

сша, опитування

Більшість американців не підтримують ідею передачі Росії українських територій після війни. Дослідження проводилося на тлі пропозицій президента США Дональда Трампа щодо можливих "обмінів територіями" України як частини мирної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Hill.

В опитуванні The Economist/YouGov на запитання "Скільки території України ви готові передати Росії після війни?" 68% респондентів відповіли "нічого".

Ще 21% учасників опитування вагалися з відповіддю, 5% висловилися за передачу "частини" української території, 2% за "половину", а 1% - за "більшу частину".

При цьому 27% американців вважають Україну союзником, 38% - дружньою країною. Тільки 12% вважають Україну недружньою країною, а 4% - ворожою.

У війні на боці України перебувають 66% американців і 3% - на боці Росії.

Читайте: "10 млн дронів на рік": Зеленський розповів про запропоновану Трампу угоду про спільне виробництво БПЛА

Автор: 

опитування (2013) США (24096) війна в Україні (5796)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Як бачимо, навіть абсолютна більшість американців проти здачі Донбасу пуйлу по договорняку.
Українці тим більше проти здачі...
А рижий виродок і далі буде наполягати на здачі Донбасу пуйлу?
І що Зеля, невже заради примарного миру піде на здачу території пуйлу?
показати весь коментар
21.08.2025 14:12 Відповісти
+4
Дякуємо, Друзі.
показати весь коментар
21.08.2025 14:10 Відповісти
+4
США за Україну а Трамп?
показати весь коментар
21.08.2025 14:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, Друзі.
показати весь коментар
21.08.2025 14:10 Відповісти
- Трампобуєв, ось ваш ×уй меч!
показати весь коментар
21.08.2025 14:11 Відповісти
якщо це реальне опитування то потрібно в пику рижому дов....у його запхати що пам'ятав коли з ху...лом буде цілуватися.
показати весь коментар
21.08.2025 14:11 Відповісти
Як бачимо, навіть абсолютна більшість американців проти здачі Донбасу пуйлу по договорняку.
Українці тим більше проти здачі...
А рижий виродок і далі буде наполягати на здачі Донбасу пуйлу?
І що Зеля, невже заради примарного миру піде на здачу території пуйлу?
показати весь коментар
21.08.2025 14:12 Відповісти
США за Україну а Трамп?
показати весь коментар
21.08.2025 14:13 Відповісти
А скільки з них готові взяти в руки зброю і приїхати в Україну на захист її території?
показати весь коментар
21.08.2025 14:17 Відповісти
Трохи встидайся. Не мели дурного.
показати весь коментар
21.08.2025 14:25 Відповісти
Офіційно названі імена біля сотні громадян США, які загинули за Україну на фронті.
Поранених американців ще більше.
Значить пройшли через фронт, тисячі американців.
показати весь коментар
21.08.2025 14:42 Відповісти
Кількість іноземних добровольців які загинули за Україну, станом на 20 серпня 2025 року
показати весь коментар
21.08.2025 14:48 Відповісти
А ти сам готовий взяти в руки зброю і приїхати в Україну?
показати весь коментар
21.08.2025 14:44 Відповісти
Він навіть без зброї не приїде...
показати весь коментар
21.08.2025 16:07 Відповісти
3% як я розумію це педофіли, жаль що у рудого дурачка вони складають абсолютну монолітну більшість
показати весь коментар
21.08.2025 14:18 Відповісти
А якщо не "подарувати", то вона одразу повернеться до України?
показати весь коментар
21.08.2025 14:20 Відповісти
Так. Можете самі перевірити.
показати весь коментар
21.08.2025 14:43 Відповісти
Яким чином "перевіриті"?
показати весь коментар
21.08.2025 14:51 Відповісти
Не подарувати.
показати весь коментар
21.08.2025 14:52 Відповісти
І що далі? Армія одразу їх відіб'є чи що? 3 роки не може, а тут зможе?
показати весь коментар
21.08.2025 14:53 Відповісти
Зможе.
показати весь коментар
21.08.2025 15:03 Відповісти
Це фантазії ні з чого.
показати весь коментар
21.08.2025 15:31 Відповісти
"Подарувати" - оце фантазії, а не дарувати - "робоча" схема.
показати весь коментар
21.08.2025 15:47 Відповісти
Робоча для чого? Ти пенс, заброньований?
показати весь коментар
21.08.2025 15:53 Відповісти
Можем кацапам подарить возможность отсосать у Украины... других подарков не будет..
показати весь коментар
21.08.2025 14:24 Відповісти
піздуй ***** підар
показати весь коментар
21.08.2025 14:44 Відповісти
Блый ДОМ (СЕГОДНЯ МОЖНО ЕГО НАЗВАТЬ СПОКОЙНО жЕЛТЫМ Домом и не ошибетесь) спасают россию каждый раз когда ей грозит полный крах

Чтобы пугать ею Европу . держать ее Европу на коротком поводке . зарабатывать на экспорте оружия и диктовать свои условия. это показало поведение как Трампа так БАйдена при агрессии террорашки на Украину, да и остальных президентов США, кроме Рейгана и Роберта Кенноди которого убили
показати весь коментар
21.08.2025 14:48 Відповісти
https://www.facebook.com/hard.mkl?__cft__[0]=AZU8ZFg8_yE5_hCKPBmqmdsoO46U5853Ck0B4b3sOYJGDmfpNQ1wDj_3GJwymM8VhVpRUNK5Ma-Rb-JCfViKnhFsjNwgQRsXA-4IGK0itKaj78izx2Ma4O0lUNDiRingUOIkEOcdlcYXnL9JxVbRw0gW3IzTpqYitWXe8rw7E40MuNnrcMpMbaT_wmn3IwGoj24EDSXN-UFiLqp9a9kjNqR-hj-cSFenzg6r1UQbQlQv2IUaR3aOSoror1-CCz8iWj8&__tn__=-UC%2CP-y-y-R Микола Федорович

https://www.facebook.com/hard.mkl/posts/24872144095710769?__cft__[0]=AZU8ZFg8_yE5_hCKPBmqmdsoO46U5853Ck0B4b3sOYJGDmfpNQ1wDj_3GJwymM8VhVpRUNK5Ma-Rb-JCfViKnhFsjNwgQRsXA-4IGK0itKaj78izx2Ma4O0lUNDiRingUOIkEOcdlcYXnL9JxVbRw0gW3IzTpqYitWXe8rw7E40MuNnrcMpMbaT_wmn3IwGoj24EDSXN-UFiLqp9a9kjNqR-hj-cSFenzg6r1UQbQlQv2IUaR3aOSoror1-CCz8iWj8&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R 1 дн. ·

- Ви мусите капітулювати, віддати Південь України, включно з Одесою, - казали Serhii Kryvonos американські державні діячі у Вашингтоні.

- Я, не підбираючи дипломатичних слів, сказав, що Україна ніколи не капітулює. Ми будемо воювати, - генерал пригадав ту березневу розмову з американцями в етері «Новини.LIVE».

І Україна має начхати на розміри імперії зла та кількість майбутнього «м'яса» в росії. Бо вся фішка успіху - це правильно організовані бойові дії. Розфігачений росіянський тил.

Я передивилася інтерв'ю генерала і підготувала для вас кілька тез та цитат. Загалом мова йтиме про НАТО:

1. Легендарний 5-й параграф Статуту Альянсу - лише декларація.

На країну НАТО напали? 5-й параграф не дає жодного імперативу долучатися іншим до бойових дій. Там йдеться тільки про допомогу. Якою вона має бути? А це вже залежить від доброї волі кожної із країн.

2. НАТО розучилося воювати.

З 1991 по 2022 рік воно готувалося до маленьких, локальних конфліктів тривалістю не більше 30-60 діб.

3. Країни Альянсу не готові до ведення серйозних бойових дій. Бо війна - це економіка.

«Економіка Європи поки що не дозріла до нарощення військових м'язів», - каже генерал Кривонос. Чому так сталося? Бо Європа пожинає плоди власної політики миротворчості та скорочення виробництва зброї й ***********.

Так, у Франції з 2007 року призупинили виробництво пороху. А один із порохових заводів Німеччини росіянці викупили через підставних осіб. Потім цей завод став банкрутом. А в грудні 2024 року в Бундесвері сказали, що, Німеччині вистачить снарядів рівно на 3 тижні війни.

4. Натівська зброя не підходить для ******** війни.

Сергій Кривонос каже, французькі та канадські БТРи цілком ОК для невеличких поліцейських операцій, але не для масштабних бойових дій.

Ба більше. Танк за 12-15 мільйонів «зелених» можна спалити двома-трьома дронами. Причому кожен із них коштує 500 доларів. Як вам таке співвідношення?

5. Захід проти перемир'я в Україні.

Звучить страшно, зате - факт. Просто НАТО не готове до війни з росією. Ні економічно, ні морально, ні за кількістю людей. А це - козир для України.

«Хочете, щоб росія не напала на вас - вкладайтеся в нашу силу, нарощуйте наші м'язи вашими грошима», - каже генерал.

6. росія перейшла межу між війною та тероризмом ще у 2014 році.

Захоплення Криму - це тероризм чистої води.

«Там нічого військового не було. Це - політичний шантаж і блеф, який дав результати. А світове співтовариство набрало в рот води й боялося щось сказати», - сказав Сергій Кривонос.

А підрив Каховської ГЕС - ще один терористичний акт від росії.

7. Європа і США бояться розвалу російської федерації.

Вся фішка в її ядерній зброї. На думку Заходу, якщо імперія зла впаде, світ буде страждати від ядерного тероризму та шантажу.

«Тому вони будуть прикладати максимум зусиль, аби росія як суверенна незалежна держава існувала - щоб не допустити ядерної ескалації. І доля України на даному етапі для них значно менш важлива, ніж власна безпека», - пояснив ситуацію генерал Кривонос.

8. Якщо Україна програє - наступною жертвою стане Європа.

Чому? Бо путін боїться власних головорізів. Люди, які звикли безкарно вбивати, ґвалтувати, грабувати й калічити - наркомани війни. Що вони зроблять після її закінчення? Заколот у росії.

А тому путін рухатиметься з танками на Європу. І домовитися з орками Європі не допоможуть жодні гроші на світі.

9. Російсько-українська війна - це полігон для випробування зброї нового покоління.

Ні Європа, ні Штати не дають Україні безплатно **********, танки, ракети чи літаки. Ми за все розплачуємося власними життями та кров'ю.

У мене все. Намагалася бути максимально короткою. Кому замало, лінк шукайте у першому коменті.
показати весь коментар
21.08.2025 15:03 Відповісти
Так не Трамп подарує. А актор.
показати весь коментар
21.08.2025 15:06 Відповісти
А рыжий поц об этом знает...или оно в гольф гоняет и ему пох..
показати весь коментар
21.08.2025 16:10 Відповісти
 
 