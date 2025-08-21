РФ сменила командующего группировкой "Север", отвечающей за Курское и Харьковское направления
Новым командующим российской группировки войск "Север", которая размещена на Курщине и ведет боевые действия в пределах украинской Сумщины, назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза" со ссылкой на МО РФ.
Ранее командующим группировкой был российский генерал-полковник Александр Лапин.
О том, что вместо Лапина руководить группировкой "Север" назначен Никифоров, российские провоенные телеграм-каналы писали еще 8 августа.
Российские пропагандисты писали, что Никифоров был отправлен в Курскую область в начале августа 2024 года, когда ВСУ начали наступление. До него на этом направлении командовал Лапин.
Группировка "Север" в российской армии отвечает за Харьковское и Курское направления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль