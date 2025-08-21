РФ сменила командующего группировкой "Север", отвечающей за Курское и Харьковское направления

Новым командующим российской группировки войск "Север", которая размещена на Курщине и ведет боевые действия в пределах украинской Сумщины, назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза" со ссылкой на МО РФ.

Ранее командующим группировкой был российский генерал-полковник Александр Лапин.

О том, что вместо Лапина руководить группировкой "Север" назначен Никифоров, российские провоенные телеграм-каналы писали еще 8 августа.

Российские пропагандисты писали, что Никифоров был отправлен в Курскую область в начале августа 2024 года, когда ВСУ начали наступление. До него на этом направлении командовал Лапин.

Группировка "Север" в российской армии отвечает за Харьковское и Курское направления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нанесен удар по колонне россиян на Курщине: тяжело ранен генерал оккупационных войск Абачев, - ГУР. ФОТО