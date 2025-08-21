РУС
Новости Кадровые изменения генералов в рф
РФ сменила командующего группировкой "Север", отвечающей за Курское и Харьковское направления

Российский генерал Евгений Никифоров назначен командующим группировкой войск РФ

Новым командующим российской группировки войск "Север", которая размещена на Курщине и ведет боевые действия в пределах украинской Сумщины, назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза" со ссылкой на МО РФ.

Ранее командующим группировкой был российский генерал-полковник Александр Лапин.

О том, что вместо Лапина руководить группировкой "Север" назначен Никифоров, российские провоенные телеграм-каналы писали еще 8 августа.

Российские пропагандисты писали, что Никифоров был отправлен в Курскую область в начале августа 2024 года, когда ВСУ начали наступление. До него на этом направлении командовал Лапин.

Группировка "Север" в российской армии отвечает за Харьковское и Курское направления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нанесен удар по колонне россиян на Курщине: тяжело ранен генерал оккупационных войск Абачев, - ГУР. ФОТО

армия РФ (20355) россия (96929) генерал (72) Курск (1180) Харьковская область (1477)
Щось в нього якийсь їп@льник сумний на фото. Це тому, що самоката не має.
21.08.2025 16:06 Ответить
Нікіфоров! Шось він не сруський якійсь. Карабельдихуєв Сосунбек Дурбецолович це інша ж справа це ж сруський.
21.08.2025 16:21 Ответить
але, на вигляд - родич аґрохімії.
21.08.2025 16:28 Ответить
Два сапога, а вернее лаптя пара будет продолжать вату утилизировать в промышленных масштабах...
21.08.2025 16:30 Ответить
Генерал Фарш.
21.08.2025 17:04 Ответить
 
 