РФ змінила командувача угруповання "Північ", яке відповідає за Курський і Харківський напрямки

Російський генерал Євген Нікіфоров призначений командувачем угрупованням військ РФ Північ

Новим командувачем російського угруповання військ "Північ", що розміщене на Курщині й веде бойові дії в межах української Сумщини, призначений генерал-полковник Євген Нікіфоров.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза" з посиланням на МО РФ.

Раніше командувачем угрупованням був російський генерал-полковник Олександр Лапін.

Про те, що замість Лапіна керувати угрупованням "Північ" призначений Нікіфоров, російські провоєнні телеграм-канали писали ще 8 серпня.

Російські пропагандисти писали, що Нікіфоров був відправлений до Курської області на початку серпня 2024 року, коли ЗСУ почали наступ. До нього на цьому напрямку командував Лапін.

Угруповання "Північ" у російській армії відповідає за Харківський і Курський напрямки.

армія рф (18507) росія (67283) генерал (80) Курськ (1191) Харківська область (1496)
Щось в нього якийсь їп@льник сумний на фото. Це тому, що самоката не має.
показати весь коментар
21.08.2025 16:06 Відповісти
Нікіфоров! Шось він не сруський якійсь. Карабельдихуєв Сосунбек Дурбецолович це інша ж справа це ж сруський.
показати весь коментар
21.08.2025 16:21 Відповісти
але, на вигляд - родич аґрохімії.
показати весь коментар
21.08.2025 16:28 Відповісти
Два сапога, а вернее лаптя пара будет продолжать вату утилизировать в промышленных масштабах...
показати весь коментар
21.08.2025 16:30 Відповісти
Генерал Фарш.
показати весь коментар
21.08.2025 17:04 Відповісти
 
 