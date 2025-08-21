РФ змінила командувача угруповання "Північ", яке відповідає за Курський і Харківський напрямки

Новим командувачем російського угруповання військ "Північ", що розміщене на Курщині й веде бойові дії в межах української Сумщини, призначений генерал-полковник Євген Нікіфоров.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза" з посиланням на МО РФ.

Раніше командувачем угрупованням був російський генерал-полковник Олександр Лапін.

Про те, що замість Лапіна керувати угрупованням "Північ" призначений Нікіфоров, російські провоєнні телеграм-канали писали ще 8 серпня.

Російські пропагандисти писали, що Нікіфоров був відправлений до Курської області на початку серпня 2024 року, коли ЗСУ почали наступ. До нього на цьому напрямку командував Лапін.

Угруповання "Північ" у російській армії відповідає за Харківський і Курський напрямки.

