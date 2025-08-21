РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9632 посетителя онлайн
Новости Отпуски военнослужащих
1 199 13

Зеленский подписал закон о гарантированных 15 днях отпуска для военнослужащих

Зеленский подписал закон о гарантированных 15 днях отпуска для военных

Президент Владимир Зеленский 21 августа подписал закон, предоставляющий украинским военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что остальные 15 дней могут предоставить в зависимости от возможностей в подразделении.

Кроме того:

  • участники боевых действий получат дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения;
  • военнослужащие, которые служат по "Контракту 18-24" и не имеют высшего образования и учатся, отныне будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.

Закон вступит в силу через месяц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Палиса объяснил, что означают 15 дополнительных дней к отпуску для военных

Автор: 

Зеленский Владимир (21666) отпуск (254) военнослужащие (6260) Палиса Павел (34)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
То що підписав, далеко не гарантує того що командири будуть наввипередки його підписувати солдатам, командир там це бог в звичайні солдати то кріпаки без прав і можливостей, які постійно скидуються на все , включаючи паливо (!).
показать весь комментарий
21.08.2025 20:02 Ответить
+3
В общем, проходящие службу в тылу(с УБД), будут в отпуске 44 дня. На передовой -"гарантированные" 15 дней. Все збс.
показать весь комментарий
21.08.2025 20:05 Ответить
+2
показать весь комментарий
21.08.2025 20:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То що підписав, далеко не гарантує того що командири будуть наввипередки його підписувати солдатам, командир там це бог в звичайні солдати то кріпаки без прав і можливостей, які постійно скидуються на все , включаючи паливо (!).
показать весь комментарий
21.08.2025 20:02 Ответить
За 20 тисяч гривень підписують аж куфайка загортається
показать весь комментарий
21.08.2025 20:28 Ответить
Ну от , я ж кажу обдирають солдат як ріпку коли командири вже 3 квартиру купують.
показать весь комментарий
21.08.2025 20:50 Ответить
You in the army now
Таке відчуття, що більшість людей не те що строкову не служили а й навіть фільмів про армію не дивились. " Командир там це бог" - це те саме як "вода мокра", це основа усіх армій з усіх часів.
Тут або ти розумієш та вмієш використати різні місцеві правила на свою користь, або на край є сзч та відмова від виконання наказів (поки в нас обнулєніє ще не практикують).
До речі,чогось зі звичайних солдатів дуже небагато тих, хто хочуть стати "богами" та погоджується на офіцерські курси, тому й нормальних командирів так мало.
показать весь комментарий
21.08.2025 20:50 Ответить
А який сенс на офіцера чи сержанта йти, якщо їх ї..ть за все, та ще й обовʼязків по горло і відповідальність. А так як сказав мені один чувак "я солдат-дурак, нащо мені те сержанство"
показать весь комментарий
21.08.2025 21:01 Ответить
Так ото ж. Я колись собі уявив що треба буде керувати 10-100 душ, з яких такий довбень як я сам - це ще зовсім непоганий варіант, то одразу проникся співчуттям до офіцерів.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:11 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 20:04 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 20:28 Ответить
В общем, проходящие службу в тылу(с УБД), будут в отпуске 44 дня. На передовой -"гарантированные" 15 дней. Все збс.
показать весь комментарий
21.08.2025 20:05 Ответить
А от при ссср була диктатура пролетаріату...єво вєлічєство рабочій клас мав 15 днів відпустку, а хто з вищою освітою - 24...
показать весь комментарий
21.08.2025 20:10 Ответить
У меня 49 было.
показать весь комментарий
21.08.2025 20:59 Ответить
Просто клятий сором. 30 днів повинні бути обовʼязковими, незалежно від стану в підрозділі чи настрою командира. При цьому, якщо за 6 міс. 15 днів відпустки не надали, штраф/догану командиру, якщо повторюється пониження в званні. А то скоро в солдатів прав не буде взагалі
показать весь комментарий
21.08.2025 20:16 Ответить
 
 