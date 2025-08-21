Зеленский подписал закон о гарантированных 15 днях отпуска для военнослужащих

Президент Владимир Зеленский 21 августа подписал закон, предоставляющий украинским военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что остальные 15 дней могут предоставить в зависимости от возможностей в подразделении.

Кроме того:

участники боевых действий получат дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения;

военнослужащие, которые служат по "Контракту 18-24" и не имеют высшего образования и учатся, отныне будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.

Закон вступит в силу через месяц.

