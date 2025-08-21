1 199 13
Зеленский подписал закон о гарантированных 15 днях отпуска для военнослужащих
Президент Владимир Зеленский 21 августа подписал закон, предоставляющий украинским военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска.
Об этом сообщил заместитель председателя ОП Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.
Он пояснил, что остальные 15 дней могут предоставить в зависимости от возможностей в подразделении.
Кроме того:
- участники боевых действий получат дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения;
- военнослужащие, которые служат по "Контракту 18-24" и не имеют высшего образования и учатся, отныне будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.
Закон вступит в силу через месяц.
Топ комментарии
+3 Petr Sidorov
показать весь комментарий21.08.2025 20:02 Ответить Ссылка
+3 Дан Корвин
показать весь комментарий21.08.2025 20:05 Ответить Ссылка
+2 Алекс Скела
показать весь комментарий21.08.2025 20:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таке відчуття, що більшість людей не те що строкову не служили а й навіть фільмів про армію не дивились. " Командир там це бог" - це те саме як "вода мокра", це основа усіх армій з усіх часів.
Тут або ти розумієш та вмієш використати різні місцеві правила на свою користь, або на край є сзч та відмова від виконання наказів (поки в нас обнулєніє ще не практикують).
До речі,чогось зі звичайних солдатів дуже небагато тих, хто хочуть стати "богами" та погоджується на офіцерські курси, тому й нормальних командирів так мало.