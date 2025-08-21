УКР
Зеленський підписав закон про гарантовані 15 днів відпустки для військовослужбовців

Президент Володимир Зеленський 21 серпня підписав закон, що надає українським військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки.

Про це повідомив заступник голови ОП Павло Паліса, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що інші 15 днів можуть надати залежно від можливостей у підрозділі.

Крім того:

  • учасники бойових дій отримають додаткові 14 днів відпустки, які були неактивними під час воєнного стану;
  • військовослужбовці, які служать за "Контрактом 18-24" і не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

Закон набуде чинності за місяць.

Зеленський Володимир відпустка військовослужбовці Паліса Павло
+3
То що підписав, далеко не гарантує того що командири будуть наввипередки його підписувати солдатам, командир там це бог в звичайні солдати то кріпаки без прав і можливостей, які постійно скидуються на все , включаючи паливо (!).
21.08.2025 20:02 Відповісти
+3
В общем, проходящие службу в тылу(с УБД), будут в отпуске 44 дня. На передовой -"гарантированные" 15 дней. Все збс.
21.08.2025 20:05 Відповісти
+3
Просто клятий сором. 30 днів повинні бути обовʼязковими, незалежно від стану в підрозділі чи настрою командира. При цьому, якщо за 6 міс. 15 днів відпустки не надали, штраф/догану командиру, якщо повторюється пониження в званні. А то скоро в солдатів прав не буде взагалі
21.08.2025 20:16 Відповісти
Ну от , я ж кажу обдирають солдат як ріпку коли командири вже 3 квартиру купують.
показати весь коментар
21.08.2025 20:50 Відповісти
You in the army now
Таке відчуття, що більшість людей не те що строкову не служили а й навіть фільмів про армію не дивились. " Командир там це бог" - це те саме як "вода мокра", це основа усіх армій з усіх часів.
Тут або ти розумієш та вмієш використати різні місцеві правила на свою користь, або на край є сзч та відмова від виконання наказів (поки в нас обнулєніє ще не практикують).
До речі,чогось зі звичайних солдатів дуже небагато тих, хто хочуть стати "богами" та погоджується на офіцерські курси, тому й нормальних командирів так мало.
показати весь коментар
21.08.2025 20:50 Відповісти
А який сенс на офіцера чи сержанта йти, якщо їх ї..ть за все, та ще й обовʼязків по горло і відповідальність. А так як сказав мені один чувак "я солдат-дурак, нащо мені те сержанство"
показати весь коментар
21.08.2025 21:01 Відповісти
Так ото ж. Я колись собі уявив що треба буде керувати 10-100 душ, з яких такий довбень як я сам - це ще зовсім непоганий варіант, то одразу проникся співчуттям до офіцерів.
показати весь коментар
21.08.2025 21:11 Відповісти
А от при ссср була диктатура пролетаріату...єво вєлічєство рабочій клас мав 15 днів відпустку, а хто з вищою освітою - 24...
показати весь коментар
21.08.2025 20:10 Відповісти
У меня 49 было.
показати весь коментар
21.08.2025 20:59 Відповісти
