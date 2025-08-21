Зеленський підписав закон про гарантовані 15 днів відпустки для військовослужбовців

Президент Володимир Зеленський 21 серпня підписав закон, що надає українським військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки.

Про це повідомив заступник голови ОП Павло Паліса, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що інші 15 днів можуть надати залежно від можливостей у підрозділі.

Крім того:

учасники бойових дій отримають додаткові 14 днів відпустки, які були неактивними під час воєнного стану;

військовослужбовці, які служать за "Контрактом 18-24" і не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

Закон набуде чинності за місяць.

