Зеленський підписав закон про гарантовані 15 днів відпустки для військовослужбовців
Президент Володимир Зеленський 21 серпня підписав закон, що надає українським військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки.
Про це повідомив заступник голови ОП Павло Паліса, інформує Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що інші 15 днів можуть надати залежно від можливостей у підрозділі.
Крім того:
- учасники бойових дій отримають додаткові 14 днів відпустки, які були неактивними під час воєнного стану;
- військовослужбовці, які служать за "Контрактом 18-24" і не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.
Закон набуде чинності за місяць.
Топ коментарі
+3 Petr Sidorov
показати весь коментар21.08.2025 20:02 Відповісти Посилання
+3 Дан Корвин
показати весь коментар21.08.2025 20:05 Відповісти Посилання
+3 Max Righard
показати весь коментар21.08.2025 20:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таке відчуття, що більшість людей не те що строкову не служили а й навіть фільмів про армію не дивились. " Командир там це бог" - це те саме як "вода мокра", це основа усіх армій з усіх часів.
Тут або ти розумієш та вмієш використати різні місцеві правила на свою користь, або на край є сзч та відмова від виконання наказів (поки в нас обнулєніє ще не практикують).
До речі,чогось зі звичайних солдатів дуже небагато тих, хто хочуть стати "богами" та погоджується на офіцерські курси, тому й нормальних командирів так мало.