Новости Бесплатное питание для школьников
Питание в школах станет бесплатным в 2026 году, - Свириденко

Питание для школьников с 1 по 11 классы станет бесплатным в 2026 году.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам Свириденко, задача обеспечить бесплатное питание поставлена министру образования и министру финансов.

"Нам надо не только предусмотреть финансы, но и инфраструктурную готовность городов к тому, чтобы осуществлять обеспечение детей с 1 по 11 класс качественным питанием по всей территории Украины", - сказала премьер.

Также Свириденко сообщила, что в 2026 году учителям могут повысить заработную плату.

"Это приоритет номер один. Это сложный вызов, но мы это проговариваем с министром финансов и министром образования и науки, а также ищем совместные наработки. Надеюсь, что в следующем году мы увидим положительные изменения в этом направлении", - сказала Свириденко.

Читайте: Доплаты учителям по 2000 гривен продлят на следующий год, средства для более существенного повышения еще ищут, - Лисовой

20 августа Верховная Рада приняла изменения в госбюджет. 4,6 миллиарда гривен выделят на питание школьников начальных классов во всех областях, среди них для школьников с 5 по 11 класс на прифронтовых территориях.

дети (6685) школа (3033) Свириденко Юлия (206) питание (5)
Батьків котрий рік неймовірно хвилює от яке питання: коли нарешті в школах з'являться БЕЗКОШТОВНІ ШТОРИ, *****???
21.08.2025 20:49 Ответить
Какая чушь говорить в августе 25 г о бесплатном питании в школах в 26г?! И ракет ,Фламинго, уже обещают производство нарастить. Во пруха наступит! Дети сытые за бесплатно, ,Фламинго, летят стаями от ста штук в стае---даже чуть кацапов жалко стало. А там смотришь и опять все дирижабли мира на конгресс полетят к нам в Нью Васюки!
21.08.2025 21:02 Ответить
Вже про вибори думають. Пішли обіцянки кінця епохи бідності
21.08.2025 21:11 Ответить
безкоштовне - значить якісне
21.08.2025 20:51 Ответить
Ну в Харькове весь общественный транспорт бесплатный. Не сказал бы что супер, но ходит по расписанию, подвижной состав относительно новый (убитые ржавые Богданы давно убрали, трамваи только по большей части старьё)
21.08.2025 21:04 Ответить
завдання забезпечити безкоштовне харчування поставлене міністру освіти та міністру фінансів.

Поїзд стій, раз, два!!!
21.08.2025 20:52 Ответить
Не безкоштовне, а за кошти платників податків.
21.08.2025 20:58 Ответить
Діти МД просто нічого не їдять у тих їдальнях шкіл. Все просто викидають. Скіки грошей на помийку. А на фронті військові ходять за 5-10 км шоб шось купити за свої гроші поїсти. Су..и зелені коли ж ви, піда...и почнете думати за фронт а не красти на крові.
21.08.2025 21:01 Ответить
21.08.2025 21:02 Ответить
тільки діти вже 6 років не ходять до школи .
21.08.2025 21:09 Ответить
21.08.2025 21:11 Ответить
яйца по 50 будут?
21.08.2025 21:20 Ответить
откуда? во первых, а во вторых кагала не будет, можно обещать
21.08.2025 21:23 Ответить
Обіцянки-цяцянки, а звідки гроші візьме ця недолуга буцім премʼєр ?
21.08.2025 21:26 Ответить
 
 