Питание в школах станет бесплатным в 2026 году, - Свириденко
Питание для школьников с 1 по 11 классы станет бесплатным в 2026 году.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам Свириденко, задача обеспечить бесплатное питание поставлена министру образования и министру финансов.
"Нам надо не только предусмотреть финансы, но и инфраструктурную готовность городов к тому, чтобы осуществлять обеспечение детей с 1 по 11 класс качественным питанием по всей территории Украины", - сказала премьер.
Также Свириденко сообщила, что в 2026 году учителям могут повысить заработную плату.
"Это приоритет номер один. Это сложный вызов, но мы это проговариваем с министром финансов и министром образования и науки, а также ищем совместные наработки. Надеюсь, что в следующем году мы увидим положительные изменения в этом направлении", - сказала Свириденко.
20 августа Верховная Рада приняла изменения в госбюджет. 4,6 миллиарда гривен выделят на питание школьников начальных классов во всех областях, среди них для школьников с 5 по 11 класс на прифронтовых территориях.
