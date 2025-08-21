УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10004 відвідувача онлайн
Новини Безкоштовне харчування для школярів
663 19

Харчування у школах стане безкоштовним у 2026 році, - Свириденко

шкільне харчування

Харчування для школярів з 1 по 11 класи стане безкоштовним у 2026 році.

Про це заявила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Свириденко, завдання забезпечити безкоштовне харчування поставлене міністру освіти та міністру фінансів.

"Нам треба не лише передбачити фінанси, а й інфраструктурну готовність міст до того, щоб здійснювати забезпечення дітей з 1 по 11 клас якісним харчуванням по всій території України", — сказала премʼєр.

Також Свириденко повідомила, що у 2026 році вчителям можуть підвищити заробітну платню.

"Це пріоритет номер один. Це складний виклик, але ми це проговорюємо з міністром фінансів та міністром освіти й науки, а також шукаємо спільні напрацювання. Сподіваюся, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямку", — сказала Свириденко.

Читайте: Доплати вчителям по 2000 гривень продовжать на наступний рік, кошти для суттєвішого підвищення ще шукають, – Лісовий

20 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету. 4,6 мільярда гривень виділять на харчування школярів початкових класів в усіх областях, серед них для школярів з 5 по 11 клас на прифронтових територіях.

Автор: 

діти (5266) школа (2246) Свириденко Юлія (455) харчування (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Батьків котрий рік неймовірно хвилює от яке питання: коли нарешті в школах з'являться БЕЗКОШТОВНІ ШТОРИ, *****???
показати весь коментар
21.08.2025 20:49 Відповісти
+3
Какая чушь говорить в августе 25 г о бесплатном питании в школах в 26г?! И ракет ,Фламинго, уже обещают производство нарастить. Во пруха наступит! Дети сытые за бесплатно, ,Фламинго, летят стаями от ста штук в стае---даже чуть кацапов жалко стало. А там смотришь и опять все дирижабли мира на конгресс полетят к нам в Нью Васюки!
показати весь коментар
21.08.2025 21:02 Відповісти
+3
Вже про вибори думають. Пішли обіцянки кінця епохи бідності
показати весь коментар
21.08.2025 21:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Батьків котрий рік неймовірно хвилює от яке питання: коли нарешті в школах з'являться БЕЗКОШТОВНІ ШТОРИ, *****???
показати весь коментар
21.08.2025 20:49 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 21:45 Відповісти
безкоштовне - значить якісне
показати весь коментар
21.08.2025 20:51 Відповісти
Ну в Харькове весь общественный транспорт бесплатный. Не сказал бы что супер, но ходит по расписанию, подвижной состав относительно новый (убитые ржавые Богданы давно убрали, трамваи только по большей части старьё)
показати весь коментар
21.08.2025 21:04 Відповісти
завдання забезпечити безкоштовне харчування поставлене міністру освіти та міністру фінансів.

Поїзд стій, раз, два!!!
показати весь коментар
21.08.2025 20:52 Відповісти
Не безкоштовне, а за кошти платників податків.
показати весь коментар
21.08.2025 20:58 Відповісти
Діти МД просто нічого не їдять у тих їдальнях шкіл. Все просто викидають. Скіки грошей на помийку. А на фронті військові ходять за 5-10 км шоб шось купити за свої гроші поїсти. Су..и зелені коли ж ви, піда...и почнете думати за фронт а не красти на крові.
показати весь коментар
21.08.2025 21:01 Відповісти
Какая чушь говорить в августе 25 г о бесплатном питании в школах в 26г?! И ракет ,Фламинго, уже обещают производство нарастить. Во пруха наступит! Дети сытые за бесплатно, ,Фламинго, летят стаями от ста штук в стае---даже чуть кацапов жалко стало. А там смотришь и опять все дирижабли мира на конгресс полетят к нам в Нью Васюки!
показати весь коментар
21.08.2025 21:02 Відповісти
тільки діти вже 6 років не ходять до школи .
показати весь коментар
21.08.2025 21:09 Відповісти
Вже про вибори думають. Пішли обіцянки кінця епохи бідності
показати весь коментар
21.08.2025 21:11 Відповісти
яйца по 50 будут?
показати весь коментар
21.08.2025 21:20 Відповісти
откуда? во первых, а во вторых кагала не будет, можно обещать
показати весь коментар
21.08.2025 21:23 Відповісти
Обіцянки-цяцянки, а звідки гроші візьме ця недолуга буцім премʼєр ?
показати весь коментар
21.08.2025 21:26 Відповісти
Придумали як скомунхозити і на дітях яйця по 17 за одне по іншому небуде
показати весь коментар
21.08.2025 21:30 Відповісти
А всі ж розуміють, що нічого безкоштовного немає? Значить, за їх харчування заплатить хто? Всі платники податків. Увєрєнной походкой - у совєцький совок🤮
показати весь коментар
21.08.2025 21:44 Відповісти
ВИБОРИ!!!
І схеми на харчуванні ЗСУ переїжджають в школу
показати весь коментар
21.08.2025 21:47 Відповісти
Смачна, корисна та поживна їжа в шкільних їдальнях - ммм, пальчики оближеш
показати весь коментар
21.08.2025 21:48 Відповісти
По рецептам друга "скумбрії" - Клопотенка?
показати весь коментар
21.08.2025 21:50 Відповісти
А постачальники будуть ті ж самі, що і до ЗСУ і до аптек-компанії зі штатом в одну людину і мільярдним контрактом!🤬
показати весь коментар
21.08.2025 21:53 Відповісти
 
 