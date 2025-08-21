Харчування у школах стане безкоштовним у 2026 році, - Свириденко

Харчування для школярів з 1 по 11 класи стане безкоштовним у 2026 році.

Про це заявила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Свириденко, завдання забезпечити безкоштовне харчування поставлене міністру освіти та міністру фінансів.

"Нам треба не лише передбачити фінанси, а й інфраструктурну готовність міст до того, щоб здійснювати забезпечення дітей з 1 по 11 клас якісним харчуванням по всій території України", — сказала премʼєр.

Також Свириденко повідомила, що у 2026 році вчителям можуть підвищити заробітну платню.

"Це пріоритет номер один. Це складний виклик, але ми це проговорюємо з міністром фінансів та міністром освіти й науки, а також шукаємо спільні напрацювання. Сподіваюся, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямку", — сказала Свириденко.

Читайте: Доплати вчителям по 2000 гривень продовжать на наступний рік, кошти для суттєвішого підвищення ще шукають, – Лісовий

20 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету. 4,6 мільярда гривень виділять на харчування школярів початкових класів в усіх областях, серед них для школярів з 5 по 11 клас на прифронтових територіях.