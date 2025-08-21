РУС
Комбат "Свободы" раскритиковал власть за изъятие 8 млрд из бюджета Киева: больше всего дронов дает столица

Большинство дронов для военных покупается с помощью субвенций из муниципальных советов: Львова, Ривного, Хмельницкого, Днепра и больше всего Киева. Поэтому изъятие у столицы 8 млрд гривен, которые были предусмотрены на поддержку Вооруженных сил Украины, является войной власти против своих.

Такое мнение у себя в фейсбук высказал Петр Кузык, командир батальона "Свобода", который сейчас воюет на Покровском направлении, информирует Цензор.НЕТ.

"Так случилось, что большинство дронов покупается с помощью субвенций из многих муниципальных советов: Львова, Ривного, Хмельницкого, Днепра и больше всего Киева, и этот перечень бесконечен. Дроны, РЭБы, запчасти, техника и многое другое... Война, ресурсы в ней важны. И в то же время такая война против направления ресурсов на фронт может означать лишь действия против своих...", - написал Кузык.

По его словам, у военных на передовой заканчиваются беспилотники, а "миллионы дронов", о которых говорит власть, или остаются просто заявлениями, или не покрывают реальных расходов.

"Я не понимаю войны власти государства против власти Киева во времена, когда кровь украинцев льется рекой. У нас заканчиваются дроны, и, к сожалению, враг прет настолько массово, что расходы боекомплекта выходят за пределы разумного восприятия. Так что лозунг "все деньги на фронт" остается лозунгом! Заявленные миллионы дронов или остаются в статусе "заявленные", или не покрывают ни на грамм реальных расходов", - отметил комбат "Свободы".

Он призвал власть прекратить политику во время войны и начать заниматься обороной.

"Я молю вас, "великих государственных деятелей", вспомните о пехоте, об украинском Воине, все средства на поддержку, выживание и боеспособность войска! Когда-то гений писал: "обніміться брати мої"... понимаю, что вы на это уже не способны, но хоть перед угрозой уничтожения нации, прекратите заниматься политикой и начните заниматься обороной", - призвал Кузык.

Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, только в 2024 году столица выделила более 10 миллиардов гривен на нужды ВСУ. "В 2025-м планировали направить, по крайней мере, не меньше. Кого-то очень раздражает, что Киев больше всего помогает военным", - отметил Виталий Кличко.

Ну це ж спеціально!! Пресують бізнес Пороха і т.д.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:45 Ответить
Саботаж, інакше не назвеш!
показать весь комментарий
21.08.2025 22:50 Ответить
ОПУ вирішило дати заробити невідомій журналістці на провокації

Ось короткий та чіткий перелік персон, зазначених маловідомою американською журналісткою (Katy Livingston) в її дописі у Х, як нібито склад команди Валерія Залужного для передвиборчої кампанії:

Склад команди (за повідомленням Katy Livingston):

Генерал Сергій Наєв - очолює штаб у Лондоні.

Вікторія Сюмар (депутатка від "Європейської Солідарності") - виконуюча функції заступниці менеджерки кампанії.

Оксана Тороп (колишня журналістка BBC News Ukraine) - відповідає за медійне покриття кампанії.

Поліна Лисенко (заступниця директора НАБУ) - кураторка міжнародних питань.

Сергій Пашинський (ексголова наглядової ради "Укроборонпрому") - очолює кампанію.

Залужний не коментує - ПОДЛЯКИ У СРАЦІ
показать весь комментарий
21.08.2025 22:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pawIgecEJR8

Рейтерович про ОПУЗАЖОПНИХ коментуючих вкид про Залужного - сам насрали самі й обмазуються
показать весь комментарий
21.08.2025 22:54 Ответить
Зелёные тридварасты думают где спи..ть , а не как в ЗСУ дроны отправить.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:53 Ответить
Гниди в верховній раді їх ця війна не стосується. Такого кінченного скликання ще не було. Уроди народу. Коли ви вже нажеретись і нагодуєте своїх ********* які ховають сраки за вашими мандатами.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:55 Ответить
Саме Віталій Кличко і Петро Порошенко кожного тижня
возять нашим військовим допомогу , якоі вони так потребують ,
щоби не купувати за своі ( є і таке) !!
А Зелене шобло знову все вкраде і нікому нічого не доведеш,
поки вони при владі 😡
Ох , зелені потвори , висітимете всі на деревах !!
показать весь комментарий
21.08.2025 23:12 Ответить
цей київ, без ножа ріже обіцянки дєрьмака та оп-и своїм шефам, захопити лівобережжя до середини осені, а не до зими, як тими було заплановано!
показать весь комментарий
21.08.2025 23:18 Ответить
 
 