Комбат "Свободы" раскритиковал власть за изъятие 8 млрд из бюджета Киева: больше всего дронов дает столица

Большинство дронов для военных покупается с помощью субвенций из муниципальных советов: Львова, Ривного, Хмельницкого, Днепра и больше всего Киева. Поэтому изъятие у столицы 8 млрд гривен, которые были предусмотрены на поддержку Вооруженных сил Украины, является войной власти против своих.

Такое мнение у себя в фейсбук высказал Петр Кузык, командир батальона "Свобода", который сейчас воюет на Покровском направлении, информирует Цензор.НЕТ.

"Так случилось, что большинство дронов покупается с помощью субвенций из многих муниципальных советов: Львова, Ривного, Хмельницкого, Днепра и больше всего Киева, и этот перечень бесконечен. Дроны, РЭБы, запчасти, техника и многое другое... Война, ресурсы в ней важны. И в то же время такая война против направления ресурсов на фронт может означать лишь действия против своих...", - написал Кузык.

По его словам, у военных на передовой заканчиваются беспилотники, а "миллионы дронов", о которых говорит власть, или остаются просто заявлениями, или не покрывают реальных расходов.

"Я не понимаю войны власти государства против власти Киева во времена, когда кровь украинцев льется рекой. У нас заканчиваются дроны, и, к сожалению, враг прет настолько массово, что расходы боекомплекта выходят за пределы разумного восприятия. Так что лозунг "все деньги на фронт" остается лозунгом! Заявленные миллионы дронов или остаются в статусе "заявленные", или не покрывают ни на грамм реальных расходов", - отметил комбат "Свободы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власть забрала 8 млрд у Киева не на оборону, а на поддержку Укрзализныци

Он призвал власть прекратить политику во время войны и начать заниматься обороной.

"Я молю вас, "великих государственных деятелей", вспомните о пехоте, об украинском Воине, все средства на поддержку, выживание и боеспособность войска! Когда-то гений писал: "обніміться брати мої"... понимаю, что вы на это уже не способны, но хоть перед угрозой уничтожения нации, прекратите заниматься политикой и начните заниматься обороной", - призвал Кузык.

Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, только в 2024 году столица выделила более 10 миллиардов гривен на нужды ВСУ. "В 2025-м планировали направить, по крайней мере, не меньше. Кого-то очень раздражает, что Киев больше всего помогает военным", - отметил Виталий Кличко.