Комбат "Свободи" розкритикував владу за вилучення 8 млрд з бюджету Києва: найбільше дронів дає столиця

комбат Свободи Кузик Петро

Більшість дронів для військових купується за допомогою субвенцій з муніципальних рад: Львів, Рівне, Хмельницький, Дніпро і найбільше Київ. Тому вилучення у столиці 8 млрд гривень, які були передбачені на підтримку Збройних Сил України, є війною влади проти своїх.

Таку думку у себе в фейсбук висловив Петро Кузик, командир батальйону "Свобода", який зараз воює на Покровському напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

"Так сталося, що більшість дронів купується за допомогою субвенцій із багатьох муніципальних рад: Львів, Рівне, Хмельницький, Дніпро і найбільше Київ, і цей перелік нескінченний. Дрони, РЕБи, запчастини, техніка та багато іншого.. Війна, ресурси в ній важливі. І в той же час така війна проти спрямування ресурсів на фронт може означати лиш дії проти своїх…", - написав Кузик.

За його словами, у військових на передовій закінчуються безпілотники, а "мільйони дронів", про які говорить влада, або залишаються просто заявами, або не покривають реальних витрат.

"Я не розумію війни влади держави проти влади Києва у часи, коли кров українців ллється рікою. У нас закінчуються дрони, і, на жаль, ворог пре настільки масово, що витрати боєкомплекту виходять за межі розумного сприйняття. Отож, гасло "всі гроші на фронт" залишається гаслом! Заявлені мільйони дронів або залишаються в статусі "заявлені", або не покривають ні на грам реальних витрат", - зазначив комбат "Свободи".

Влада забрала 8 млрд у Києва не на оборону, а на підтримку Укрзалізниці

Він закликав владу припинити політику під час війни і почати займатися обороною.

"Я молю вас, "великих державних діячів", згадайте за піхоту, за українського Воїна, всі кошти на підтримку, виживання і боєздатність війська! Колись геній писав: "обніміться брати мої"… розумію, що ви на це вже не здатні, але хоч перед загрозою знищення нації, припиніть займатись політикою і почніть займатися обороною", - закликав Кузик.

Як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, тільки у 2024 році столиця виділила понад 10 мільярдів гривень на потреби ЗСУ. "У 2025-му планували спрямувати, принаймні, не менше. Когось дуже дратує, що Київ найбільше допомагає військовим", - зазначив Віталій Кличко.

Ну це ж спеціально!! Пресують бізнес Пороха і т.д.
21.08.2025 22:45 Відповісти
Саботаж, інакше не назвеш!
21.08.2025 22:50 Відповісти
ОПУ вирішило дати заробити невідомій журналістці на провокації

Ось короткий та чіткий перелік персон, зазначених маловідомою американською журналісткою (Katy Livingston) в її дописі у Х, як нібито склад команди Валерія Залужного для передвиборчої кампанії:

Склад команди (за повідомленням Katy Livingston):

Генерал Сергій Наєв - очолює штаб у Лондоні.

Вікторія Сюмар (депутатка від "Європейської Солідарності") - виконуюча функції заступниці менеджерки кампанії.

Оксана Тороп (колишня журналістка BBC News Ukraine) - відповідає за медійне покриття кампанії.

Поліна Лисенко (заступниця директора НАБУ) - кураторка міжнародних питань.

Сергій Пашинський (ексголова наглядової ради "Укроборонпрому") - очолює кампанію.

Залужний не коментує - ПОДЛЯКИ У СРАЦІ
21.08.2025 22:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pawIgecEJR8

Рейтерович про ОПУЗАЖОПНИХ коментуючих вкид про Залужного - сам насрали самі й обмазуються
21.08.2025 22:54 Відповісти
Зелёные тридварасты думают где спи..ть , а не как в ЗСУ дроны отправить.
21.08.2025 22:53 Відповісти
Якраз туди й виділили кошти, де їх розікрадуть. В укрзалізницю.
Держава в державі.
21.08.2025 23:36 Відповісти
Гниди в верховній раді їх ця війна не стосується. Такого кінченного скликання ще не було. Уроди народу. Коли ви вже нажеретись і нагодуєте своїх ********* які ховають сраки за вашими мандатами.
21.08.2025 22:55 Відповісти
Саме Віталій Кличко і Петро Порошенко кожного тижня
возять нашим військовим допомогу , якоі вони так потребують ,
щоби не купувати за своі ( є і таке) !!
А Зелене шобло знову все вкраде і нікому нічого не доведеш,
поки вони при владі 😡
Ох , зелені потвори , висітимете всі на деревах !!
21.08.2025 23:12 Відповісти
цей київ, без ножа ріже обіцянки дєрьмака та оп-и своїм шефам, захопити лівобережжя до середини осені, а не до зими, як тими було заплановано!
21.08.2025 23:18 Відповісти
 
 